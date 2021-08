DEMERS, Thérèse



À Châteauguay, le 11 août 2021, à l'âge de 80 ans, est décédée Thérèse Demers, native de Ste-Martine. Elle était l'épouse de feu Pierre Roy (1983) et la conjointe de fait de feu Rénald Dufour (2006).Elle laisse dans le deuil ses filles Martine (Serge) et Julie, ses petits-fils Marc-André et Mathieu, son frère Gilles (Micheline), ses soeurs Suzanne (Claude) et Pauline (feu Malcom), ses belles-soeurs Ghislaine, Hélène, Jeannine et Madeleine, son confident des dernières années Yvon Pitre, ses neveux et nièces ainsi que d'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances, en l'église paroissiale de Ste-Martine, le jeudi 19 août à compter de 10 h, suivi des funérailles à 11 h, sous la direction de la :www.residencemariesoleilphaneuf.comAu lieu de fleurs, vos témoignages de sympathie peuvent s'exprimer par un don à la Société Alzheimer (formulaires disponibles lors des condoléances).La famille tient à remercier tout le personnel du Manoir Laverdure et de l'Hôpital Anna-Laberge pour les bons soins prodigués.