VADEBONCOEUR, Pierre



À Laval le 2 mai 2020, dans un CHSLD, est décédé Pierre Vadeboncoeur de la COVID-19 à l'âge de 93 ans et 11 mois.Il laisse dans le deuil, ses enfants François, Jean, Denise, Ginette, Sylvie et leurs conjoints, ses 9 petits-enfants, 6 arrière-petits-enfants et plusieurs neveux et nièces.Une cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 21 août 2021 à 13h en l'église St-Sylvain, au 750, boul. St-Sylvain, Laval. La famille y accueillera parents et amis dès 12h.