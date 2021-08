PROULX (née PAYANT) Annette

PROULX (née PAYANT)

De Beauharnois, le 12 août 2021 à l'âge de 86 ans, est décédée Mme Annette Payant, épouse de M. Yves Proulx.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses filles : Mireille (Carole Daigneault) et Nathalie (Claude Rivet), ses frères et soeurs : Suzanne (feu Claude Martin), Ginette (André Roy), feu Germain (Thérèse Laberge), feu Armand et feu Henri (feu Jeannette Monnière), son beau-frère Claude Proulx, sa belle-soeur Pauline Pitt (feu Armand Proulx), ses neveux et nièces de même qu'autres parents et amis.Les funérailles auront lieu le samedi 21 août 2021 à 11h en l'église St-Clément de Beauharnois. La famille recevra les condoléances à l'église à partir de 10h. L'inhumation suivra au cimetière de la paroisse.La famille souhaite également adresser ses plus profonds remerciements à tout le personnel soignant de l'hôpital Anna-Laberge.Tout témoignage de sympathie peut s'exprimer par un don à la Fondation de l'hôpital Anna-Laberge.BEAUHARNOIS450-225-2200