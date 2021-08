MORIN, Denis



Le samedi 7 août 2021, à l'âge de 86 ans, est décédé monsieur Denis Morin, de Sainte-Anne-de-Bellevue.Il laisse dans le deuil son épouse Léona Charette, son fils Robert (Brigitte Daoust), sa soeur Iseult (Germain Lamarche), ses beaux- frères, belles-soeurs, neveux et nièces, ainsi que tous ses autres parents et amis.Dans le respect des consignes sanitaires, la famille accueillera parents et amis, en présence des cendres, le vendredi 20 août 2021, à 11h, en l'église de Sainte-Anne-de-Bellevue, suivi du service religieux qui sera célébré à 12h (midi). L'inhumation aura lieu au cimetière du même endroit.Au lieu de fleurs, des dons à la Société Alzheimer du Suroît seraient grandement appréciés.www.aubryetfils.com