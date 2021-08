LAPIERRE, Jacqueline



Le mardi 10 août, Jacqueline nous a quittés allant rejoindre François, son mari durant plus de soixante ans.Celle qui prêta en 1951 son visage à la campagne de recrutement de Bell Telephone n'avait pas reçu que le cadeau de la beauté. Elle savait tout faire de ses mains, parlait quatre langues, et surtout, possédait le don d'aimer et celui de savoir pardonner.Elle laisse dans le deuil ses enfants François (Chantal), Jacinthe France et Louise, son petit-fils François- Xavier, sa belle-famille Lise et Guy Bérard, Georgette son amie depuis 1939 et Monsieur Marcel Gaudet son dernier chevalier servant ainsi que de nombreux amis et parents.Une messe en sa mémoire sera célébrée en privé le 17 septembre prochain à la chapelle des Pères Franciscains à Montréal.Cela dit, des funérailles plus officielles auront lieu ultérieurement une fois la pandémie apaisée - annonce en sera faite alors. La mise en terre de l'urne se fera au printemps 2022 en compagnie de ses proches immédiats seulement.