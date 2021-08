BEAUREGARD, Jean



À L'île Perrot, le 30 décembre 2020, à l'âge de 92 ans, est décédé M. Jean Beauregard, époux de Mme Claire Scraire. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses neveux et nièces, ses beaux-frères et belles-soeurs ainsi que parents et amis.Les funérailles auront lieu le samedi 21 août 2021 à 10h30 en l'église Sainte-Rose-de-Lima (300 Boul. Perrot, L'île Perrot, J7V 3G1), suivies de l'inhumation des cendres au cimetière du même endroit.La famille recevra les condoléances à l'église dès 10h.