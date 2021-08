BÉLANGER, Lucille née Lapierre



À Lachine, le 26 juillet 2021, à l'âge de 93 ans, est décédée paisiblement au lever du soleil, Mme Lucille Lapierre. Elle repose désormais auprès de son époux Roger Bélanger et de sa petite-fille Daphné.Elle laisse dans le deuil ses enfants Pierre, Daniel (Alain) et Sonya (Michel), ses petits-enfants Simon (Marik) et Mélina, ses soeurs Murielle, Joan, Suzanne et Louise, ses frères Bill et Baz, ses beaux- frères, belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que de nombreux autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le samedi 4 septembre de 13h à 14h30 au :SAINTE-THÉRÈSE450 473-5934 / www.rfgoyer.comUne liturgie de la parole sera célébrée ce même samedi 4 septembre, à 14h30 en la chapelle du complexe.Votre présence au salon doit se faire dans le respect des consignes de la santé publique en vigueur.Au lieu de fleurs, votre témoignage de sympathie peut s'exprimer par un don à la Fondation Gilles-Carle:www.fondationmaisongillescarle.org/ maison de répit pour les proches aidants.