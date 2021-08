BRIDEAU, André



À Laval, le 7 aout 2021, à l'âge de 91 ans est décédé M. André Brideau époux de Mme Thérèse Albert.Outre son épouse il laisse dans le deuil ses fils Serge (Louise) et Michel (Manon), ses petits-enfants Julie, David, Maryse, Maxime, Myriam, Mélanie et leurs conjoints, ses arrière-petits-enfants; Loïc, Félix, Nolan, Liam, Mylia et Vicky, sa soeur Imelda, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe funéraire:Le dimanche 12 septembre 2021 de 13h à 16h. Une cérémonie y sera célébrée dans l'intimité à 16h30.Au lieu de fleurs des dons à la Société canadienne du cancer seraient appréciés.