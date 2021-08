DUBÉ, Raymond



C'est avec tristesse que nous vous informons que Raymond Dubé, né à Coaticook et domicilié à St-Lambert depuis de nombreuses années, nous a quittés le 4 août 2021 à 87 ans.Il laisse dans le deuil son épouse, Yvonne Dubé-Bouchard, avec qui il était marié depuis 62 ans; ses filles Manon (Louis-Richard), Christine (André), Brigitte (Casey) et Claudia; ses petits-enfants Mathilde, Ariane, Camille et Jérémy; ses soeurs Marie-Paule, Louise, Clara, Françoise et Jeanne D'Arc ainsi que de nombreux neveux et nièces, parents et amis.Il avait étudié aux collèges militaires de St-Jean et de Kingston et était diplômé de l'Université McGill en génie civil.Ceux qui l'ont connu se souviendront d'un homme fonceur et déterminé, qui a gardé sa vie durant la capacité de s'enthousiasmer et de s'intéresser à de nombreux sujets. Bâtisseur, on lui doit, entre autres, la station de métro Monk et les phases I du CÉGEP Champlain à St-Lambert et de l'hôtel Estrimont à Orford.La famille célébrera sa mémoire en toute intimité lors de la mise en terre qui aura lieu le 3 septembre au cimetière de l'église de Saint-Edmond à Coaticook.Les témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'institut de cardiologie de Montréal.