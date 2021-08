ROBIDAS, Normand



C'est avec un immense chagrin, que nous vous annonçons le décès de Normand Robidas (policier retraité du Service de police de la Ville de Montréal), survenu à Pointe-aux-Trembles, le 28 mai 2020. Il était le fils de feu Germain Robidas et de feu Antonia Boucher.Il laisse dans le deuil Danielle Boisjoly, son épouse tant aimée pendant 44 ans, ainsi que ses soeurs, frères, belles-soeurs, beaux-frères, neveux, nièces et sa petite-nièce, Marie-Pier Langevin, pour laquelle il éprouvait une affection particulière ainsi qu'autres parents et amis.Un remerciement spécial à son neveu, Pierre Chartrand, qui fut toujours d'un grand soutien pour Normand.La famille recevra les condoléances le 21 août 2021, à compter de 14h, en l'église du St-Frère André de Lanoraie (autrefois connue sous le nom de église St-Joseph de Lanoraie), au 365 rue Notre-Dame.La cérémonie débutera à 15h et suivra l'inhumation des cendres au cimetière paroissial à l'arrière de l'église.Vos marques de sympathie pourraient s'exprimer par un don à l'Institut de cardiologie de Montréal.