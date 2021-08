COSSETTE ANGERS, Marie-Ange

Au Centre d'hébergement Le Cardinal de Montréal, le 28 juin 2021, est décédée à l'âge de 91 ans, Madame Marie-Ange Cossette, épouse de feu Dominique Angers, demeurant autrefois à Saint-Adelphe. Elle était la fille de feu Ernest Cossette et de feu Éléonore Marchildon.Madame Cossette laisse dans le deuil: ses enfants : Céline, Francine, Sylvain (France), ses petits-enfants : Patrick Bourcier (Sophie), Éric Bourcier, Julie Cournoyer, David Gagnon (Anne-Sophie), Marie-Ève Cournoyer (Simon), ses arrière-petits-enfants : Philippe, Gabriel, Élodie, Rosalie, Sophia-Rose, Marilou, Charles R., Jasmine, sa soeur : Marie-Claire Cossette (feu Armand Rodrigue), ses belles-soeurs : Victoire Angers (feu Louis Gélinas), Marguerite Germain (feu Majorique Angers) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.L'ont précédé ses frères et soeurs : Clément (Jacqueline Roberge), Émile (feu Ida Baillargeon), Benoit (feu Jeanine Lafontaine), Marie-Rose (Robert Rodrigue), Cécile (feu André Rodrigue), Léon (feu Anita Goulet).Tout en respectant les normes gouvernementales, la famille accueillera parents et ami(e)s au:470 RUE PRINCIPALE, SAINT-ADELPHE, QUÉBEC, G0X 2G0Renseignement : 418 289-2411Courriel : stamandetfils@globetrotter.netLe samedi, le 4 septembre 2021 à 12 h (50 personnes incluant la rotation). Les funérailles auront lieu samedi, le 4 septembre 2021 à 14 h en l'église de Saint-Adelphe (250 personnes). L'inhumation des cendres aura lieu au cimetière de St-Adelphe.Nous tenons à remercier l'ensemble du personnel du centre d'hébergement Le Cardinal, et particulièrement l'équipe du 2B est, situé dans l'est de Montréal pour l'ensemble des excellents soins donnés au cours de son séjour, en particulier lors des dernières semaines.