POISSANT, Ernest



À Châteauguay, le 6 septembre 2020, à l'âge de 86 ans, est décédé monsieur Ernest Poissant, époux de madame Céline Villeneuve, de Beauharnois. Il est allé rejoindre sa petite-fille Maika Poissant.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses fils Stéphane (Annick Lussier) et Pierre-Yves (Marie-Andrée Martin), ses petits-enfants Andréane (Marc-André), Alyson, Mya, Anne-Élie, Annie-Claude et Félix-Antoine, sa soeur Suzanne Poissant-Gendron, son frère Paul-Arthur Poissant, son beau-frère Camille Villeneuve, sa belle-soeur Huguette Villeneuve-Bergeron ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, parents et amis.La famille vous accueillera, le samedi 21 août à compter de 9h à la:STE-MARTINE, QCJ0S 1V0450 427-2332www.residencemariesoleilphaneuf.comUne cérémonie commémorative aura lieu à 11 h, dans le salon de la résidence funéraire, suivie de la mise en place de l'urne au columbarium du même endroit.