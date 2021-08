ROUSSEAU LABRIE,

Lise-Armande



Le mardi 27 juillet 2021, dans sa dernière maison de vie, le CHSLD Émilie-Gamelin, nous a quitté dans la paix et sans souffrances, grâce à l'équipe médicale et de soutien, dame Lise-Armande Rousseau (08-04-1922), âgée de 99 ans 3 mois 19 jours.Elle était l'ainée du 2e lit de J. Armand Rousseau (1891/04-10-1968) et de Elmira, alias Albina (*Mina*) Perras (01-04-1898/05-02-1980). Veuve de Ernest (*Stan* - Erny) Labrie (04-07-1924/27-01-2007), elle a rejoint ses soeurs du premier lit, avec leur mère Aurore René-De Cotret (décédée en 1921) : feu Marie-Jeanne (24-02-1916/07-04-2001) (feu Frank Di Peco, 16-02-1913 /20-09-1986), feu Gabrielle "Gaby" (25-08-1917 /19-09-2005) (feu Georges Robinson 12-06-1918/17-08-1975), feu Germaine (1919/19-09-1941) et son frère du 2e lit : feu Arthur, 04-03-1925 /24-12-2002. Lui survivent du 2e lit sa soeur Thérèse Rousseau 02-01-1928 (feu Sylvio Allard, 31-01-1925 /13-05-2016) et son frère Louis Rousseau 16-07-1931 (Normand Lacharité 17-11-1937). Outre plusieurs neveux et nièces (Labrie, Di Peco, Rousseau), tante Lise-Armande (Manda) laisse particulièrement dans le deuil et les souvenirs impérissables, sa nièce Lise Robinson (feu René Letarte, 24-11-1948/14-12-2002), son neveu (proche aidant) André Robinson, son épouse Andrée Laporte et leurs enfants Marc-André et Audrey-Anne Robinson, ainsi que sa nièce Diane Robinson, sa filleule.D'une grande force morale et d'une énergie remarquable, elle a su faire preuve d'une résilience inspirante, lorsque la vie lui a apporté des épreuves. Lise-Armande (Manda) laisse le souvenir d'une femme résistante, en avant de son temps, pleine de vie, élégante, remplie de désirs et de projets. La famille Robinson tient à remercier tout le personnel du 3e du CHSLD Émilie-Gamelin pour l'excellence des soins prodigués tout au long de son hébergement devenu permanent, mais particulièrement les infirmières Sonia Meftahi et Geneviève Voltaire, ainsi que les préposés Yvon Imbeault, Tassadit (Tessa) Boudaoud, Marie Ste-Anne Murat et Samira Msaddek, sans oublier l'infirmier/oncologue Mario Blouin et l'intervenant en soins spirituels Richard Depairon, coordonnateur clinicien.Selon ses volontés, une cérémonie privée a été tenue et les funérailles ont été célébrées par Richard Depairon, dans la stricte intimité. Fière employée de Bell Canada, un don pourra être versé aux Pionniers de Bell-Aliant, une organisation bénévole, ou à celle de votre choix. Priez pour elle.