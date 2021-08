Coco la magnifique

C’était mardi dernier à l’heure des pauvres. Un très beau moment au Stade Jarry, IGA, Banque Nationale, Rogers... ou appelez-le comme vous voulez. Il n’y avait pas 1000 clients dans l’enceinte.

Je crois même qu’il y avait plus de placiers et placières que de spectateurs et spectatrices. L’heure des pauvres, c’est le tennis en matinée. Ce fut 177 $ du billet, deux sandwiches pour 30 $ et une contravention de stationnement de 80 $. Je le sais, c’est de ma faute, mais il n’y a pas de place pour stationner sauf quelques exceptions sur la rue, et c’est presque insultant parce que le stationnement VIP est vide, les riches ne viennent qu’en soirée. Il y avait aussi plusieurs voitures de police éparpillées et des agents qui ne surveillent à peu près rien (sauf ma bagnole) parce que le jour, il n’y a pas de monde.

On a un sérieux problème de parking. Ce n’est pas tout le monde qui peut marcher un demi-kilomètre entre sa bagnole et le premier fauteuil.

AU JEU

Et sur le court central, un plaisir exquis. Du tennis merveilleux, brillant, où s’élancera un joyau, une fille de 17 ans, Cori Gauff, qui rêve de succéder à Serena Williams. Elle y parviendra, j’en suis sûr. Quel impressionnant spectacle ! À Atlanta et dans son entourage, on l’appelle Coco, et elle sera dans le top 10 mondial dans très peu de temps. C’est une chance de voir éclore un pareil talent. Ses services sont des coups de canon, ses frappes sont précises, elle est gracieuse et rusée. Elle affrontait la vétérane de 31 ans Anastasija Sevastova, qui en a eu pour son petit change. Elle peut confirmer que Coco est bien guérie de la COVID-19 qui l’a affectée il y a quelques semaines. Coco est candide, charmante, drôle, continuant de séduire même en entrevue d’après match.

Le Stade Jarry, IGA, Banque Nationale, Rogers est superbe. Des écrans parfaits, et le son est exceptionnellement clair. La belle voix de Christian Gauthier sortait comme une tonne de briques. Bravo à tous les préposés au public qui sont d’une politesse, d’une gentillesse et d’une classe que les visiteurs ont sûrement appréciées. Vous représentez bien Montréal.

La face rouge comme une tomate sous un soleil de plomb, une chaleur étouffante, nous avons eu peu de difficulté à retrouver la bagnole. Elle était juste en dessous d’un ticket. Quelques heures plus tard, les riches sont arrivés pour la soirée.

T’AUSSI

À Québec, la 4 e vague dépasse le 3 e lien.

vague dépasse le 3 lien. Galchenyuk reviendrait à Montréal. Il est guéri depuis qu’il avait été blessé au bas de la ville.

Sur Facebook, certains croient que le mot voyelle est le féminin de voyou.

Bientôt, il y aura de la lutte sur « Fakebook ».

Nouvelle loto gang de rue. Ils font tirer un gars à toutes les semaines.

Mettez le passeport obligatoire à la SAQ. On va manquer de seringue.

Une minute, c’est plus long quand t’es du mauvais côté de la porte de salle de bain.

« Montréal a besoin de se refaire la peau. » (Denis Coderme)

L’attente en écoutant de la musique sur les lignes du gouvernement est tellement longue qu’il y a maintenant un DJ qui prend les demandes spéciales.

Allez ! Tous ensemble, mettons l’épaule à l’aiguille.

À DEMAIN AUX SPORTS