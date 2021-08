GAUTHIER, Léo (

Suite au décès de M. Léo Gauthier (le 5 juin 2021, à l'âge de 66 ans) et de M. Roger Gauthier (le 29 décembre 2020, à l'âge de 67 ans), fils de feu Roland Gauthier et feu Simone Turenne, ils laissent dans le deuil leur frère et leurs soeurs, Lise (Jean-Guy Pelletier), Jean et Diane (Jean-Yves St-Pierre), neveux, nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.Nous garderons en mémoire le souvenir de frères accueillants, souriants et travaillants qui ont toujours été dévoués pour leurs proches.La famille recevra les condoléances des amis et de la famille, lors d'un petit rassemblement au Manoir, 625 32e Lachine, dimanche 22 août de 14h00 à 16h00.