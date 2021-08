LINTEAU, M. Gilles (R22eR)



À son domicile, le 26 décembre 2020, est décédé paisiblement dans les bras de sa femme Isabelle, accompagnée de sa fille Annie, son meilleur ami Yvan et ses proches, à l'âge de 67 ans, LCol Gilles Linteau, retraité militaire du R22eR, époux de Mme Isabelle Lussier Linteau, demeurant à Nicolet, originaire de Loretteville, fils de feu Marcel Linteau et de feu Monique Matte.La famille accueillera parents et ami(e)s au:770, BOUL. LOUIS-FRÉCHETTENICOLET, J3T 1V5Heure d'accueil : le dimanche 22 août 2021, à partir de 11 h.Un hommage à la vie lui sera rendu le dimanche 22 août 2021, au Mémorial du Centre funéraire J.N. Rousseau, à 14 h.Vous pourrez également assister à celui-ci, via le web, en simultané ou en rediffusion à l'adresse suivante :Il laisse dans le deuil son épouse Isabelle Lussier Linteau; sa fille Annie Linteau (François Steemers); ses petits-enfants : Raphaël et Gabrielle Steemers; ses frères : Marc (Marie-Claude Pagé) et Pierre (Cathy Nicolaou Linteau); sa soeur Lise (Jean-Luc Lauriault); sa belle-mère Marie-Claire Dubreuil; son beau-père Réal Lussier (Lise Lague); ses beaux-frères : Martin Lussier (Marcie Lussier), François Lussier (Isabelle Cormier) et Mathieu Lussier (Kimberly Rochon); ses neveux et nièces : Alexandre, Nathalie, Myriam, Tommy (Mélanie Fuller), Jessy (Veronica Isabel Castillo), Meggie (Mathieu Savard), Kim (François Champagne), Fannie (Bobby Julien), Maude (Kevin Proulx), Philippe, Amélie, Audrey (Rémi Ouellette), Laurie (Gabriel Brault), Jeff et Jack ainsi que plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines, frères et soeurs d'armes, particulièrement ses 2 grands chums : Yvan Bouchard et Camil Doucet, tous les camarades de la Légion filiale 35 et plusieurs ami(e)s.Toute marque de sympathie peut se traduire par des dons à la Fondation canadienne du cancer du pancréas.