BOUCHER, Jacqueline

(née Poirier)



Le 30 juillet 2021, à l'âge de 85 ans, est décédée Jacqueline Poirier, épouse de feu Arthur Boucher.Elle laisse dans le deuil ses enfants Richard (Diane), Robert, Daniel (Diane), Linda (Gilles), Sylvain et Nancy, ses petits, arrière et arrière-arrière-petits-enfants ainsi que parents et amis.La famille vous accueillera le dimanche 22 août de 13h à 16h à:505 BOUL. CURÉ-POIRIER OUESTLONGUEUIL,QC, J4J 2H5www.dignitequebec.comUne cérémonie en sa mémoire aura lieu à 16h en la chapelle du salon.La cérémonie sera diffusée en direct sur le site : www.funeraweb.tv