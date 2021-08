PAQUETTE CRÊTE, Juliette



De Saint-Augustin, Mirabel, le 4 février 2021, à l'âge de 72 ans, est décédée Mme Juliette Paquette, épouse de M. Paul-André Crête.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants, Charles-Antoine (Sherryl), Fabien, Virginie (Alexander) et Julien (Gabrielle) ainsi que ses 3 petits-enfants, Mia, Léo et Roméo.Elle laisse également plusieurs autres parents et amis.Les funérailles auront lieu le samedi 21 août à 11h, à l'église de Saint-Augustin suivies de l'inhumation au cimetière paroissial. La famille y sera présente à compter de 10h pour recevoir les condoléances.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation québécoise du cancer.Elle fut confiée au: