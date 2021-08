TÉTREAULT, Pierre



Le 11 septembre 2020, est décédé monsieur Pierre Tétreault, médecin vétérinaire, retraité de la ville de Montréal, à l'âge de 86 ans.Il laisse dans le deuil son épouse madame Lisette Hétu, ses filles Geneviève, Isabelle, son gendre Martin Labrecque et sa petite-fille Alexandra, sa soeur Denise (Clément Noël), sa belle- soeur Armelle Beauchamp ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances au :À l'est de MontarvilleSortie 19 de la Route 132 estBOUCHERVILLE (QUÉBEC) J4B 6B6cfpierretetreault@videotron.caTél. 450 655-6036 Téléc. 450655-0941le vendredi 20 août 2021 de 14 h à 17 h et de 19 h à 21 h.Les funérailles auront lieu le samedi 21 août à 14h00 en l'église Sainte-Famille, 560 boul. Marie-Victorin, Boucherville.Un merci spécial au CLSC des Seigneuries de Varennes, à Amika pour le répit ainsi qu'au Dr Patrice Tétreault du CHUM. Bon voyage...L'accueil se fait dans le respect des règles de la distanciation en raison de la COVID-19. Le port du masque est obligatoire.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'hôpital le CHUM de Montréal, à la Fondation Mira ou à toute autre cause de votre choix.