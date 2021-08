Dans l’œil du Québec inc.: une PME d’ici récolte 150 M$

Chaque semaine, nous faisons un survol des transactions d’initiés, des investissements dans les entreprises d’ici et de l’actualité des sociétés cotées en Bourse.

PayFacto veut croître aux États-Unis

Photo courtoisie

La jeune entreprise montréalaise PayFacto a clôturé, la semaine dernière, un financement qui pourrait atteindre 150 millions $. La firme américaine d’investissement Flexpoint Ford et BMO Partenaires deviennent actionnaires de l’entreprise aux côtés de son fondateur, Martin Leroux. PayFacto, qui se présente comme un chef de file dans les solutions de paiement pour les hôtels et les restaurants, compte plus de 30 000 clients au Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni. PayFacto est notamment propriétaire des systèmes de point de vente Maitre’D.

Joli gain pour un dirigeant de Power

Stéphane Lemay, qui est vice-président, chef du contentieux et secrétaire de Power Corporation, vient de réaliser un profit de plus de 435 000 $ en exerçant des options d’achat d’actions du conglomérat financier montréalais. Le titre de Power a récemment atteint un nouveau sommet historique de plus de 42 $.

Des initiés de CGI exercent des options

Trois initiés de CGI ont empoché ensemble plus de 1,5 million $ en exerçant des options de la multinationale montréalaise. Bernard Labelle, chef de la direction des ressources humaines, a touché un peu plus de 1 million $, tandis que Leena-Mari Lähteenmaa, présidente pour la Finlande, la Pologne et les pays baltes, a encaissé 304 000 $. Quant à Gilles Labbé, qui est membre du conseil d’administration de CGI, il a enregistré un gain de près de 178 000 $.

Un administrateur de TFI International vend

Photo courtoisie

Richard Guay, administrateur de TFI International depuis 2004, a vendu pour plus de 422 000 $ d’actions de l’entreprise québécoise de camionnage, la semaine dernière. Le titre s’est apprécié de plus de 115 % depuis le début de l’année à la faveur, notamment, de l’acquisition d’UPS Freight pour 1 milliard $. M. Guay est un ancien haut dirigeant de la Banque Laurentienne.

WorkJam recueille près de 44 millions $

Au début du mois, la jeune entreprise montréalaise WorkJam a récolté près de 44 millions $ (35 millions $ US) auprès de la célèbre firme californienne Silver Lake. Cette dernière est l’un des plus importants investisseurs mondiaux dans le secteur des technologies, ayant notamment financé Airbnb, Expedia, Alibaba, GoDaddy, Skype, Dell, Twitter et Waymo. Fondée en 2014, WorkJam offre des plateformes de travail numériques pour les organisations qui emploient du personnel de première ligne.

Un dirigeant d’Air Canada passe à la caisse

Photo Courtoisie

Craig Landry, vice-président général de l’exploitation d’Air Canada, a empoché plus de 135 000 $ à la fin juillet en exerçant des options du transporteur. À l’instar de la plupart des autres compagnies aériennes, Air Canada est encore loin de son cours boursier d’avant la pandémie. Le titre de l’entreprise montréalaise se négocie actuellement aux alentours de 25 $, soit moitié moins qu’au début de 2020.