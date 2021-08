LEDUC COULOMBE, Colette



À Montréal, le 1er août 2021, à l'âge de 89 ans, est décédée Colette Coulombe, épouse de feu Gilles Leduc.Elle laisse dans le deuil ses enfants Yvan (Ann), Sarah-Liz (Philippe) et Gil-France (Claude), ses cinq petits-enfants Noémie, Antoine, Samuel, Ludvic et Justine, ses arrière-petits-enfants Gilles et Claudie, ses soeurs Carmen et Carole, son frère Guy ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances à la :2125 RUE NOTRE-DAME, LACHINEwww.jjcardinal.ca 514-639-1511le dimanche 22 août 2021 de 11h à 13h suivi du service funéraire dans la chapelle de la résidence à 13h. La famille recevra également vos condoléances le lundi 23 août 2021 dès 13h suivi d'une cérémonie en l'église St-Paul-de-Montminy. L'inhumation suivra au cimetière St-Paul-de-Montminy.