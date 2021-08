CREVIER, Laurent " Larry "



Fils de feu Mme Ida Cousineau et feu M. Jean-Philippe Crevier, s'est paisiblement éteint le 9 août 2021, à l'âge de 61 ans.Il laisse sa compagne, sa grande famille, ses amis et ses proches dans le deuil.Larry (alias Lamprey, Larrito, Lazlo ou Lemon) aimait les gens et, par ailleurs, le Bridge, les cartes et autres jeux, la cuisine, les histoires, la musique, les " road trips " et le sport. Son amour, sa bonne humeur, son enthousiasme et sa joie de vivre s'imprégnaient sur tous. Larry était un communicateur et conteur hors pair, sachant également écouter autrui. Il était un champion au Bridge et très compétitif à tous les jeux, faisant preuve d'un bel esprit sportif.Larry était un bon gars avec une personnalité plus grande que nature. Il avait un coeur d'enfant et jouissait pleinement de la vie. Larry ne nous laisse que des souvenirs précieux comme l'arbre surnommé " Circle of Love ".Laurent s'est lié d'amitié avec le personnel du Service d'oncologie de l'hôpital Lakeshore lors de la dernière année. À sa mémoire, veuillez considérer un don (https://fondationlakeshore.ca) ou, autrement, un acte de bonté envers une âme moins fortunée, ce qui lui aurait fait grandement plaisir.Après une célébration intime (privée), il y aura une célébration de sa vie et un goûter dès l'heure du midi le 11 septembre 2021. Amenez bonne humeur, histoires, musique et sourires selon sa volonté…