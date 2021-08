Deux blancs pour étancher la soif!

Rien de mieux pour contrer la chaleur et profiter de l’été que de siroter un petit verre de blanc bien frais. En voici deux qui par leur profil à la fois sec et tropical sont à mettre dans votre petit panier.

Buvez moins. Buvez mieux.

Josmeyer, Pinot Blanc La Mise du Printemps 2020, Alsace, France

21,80 $ - Code SAQ 12604063 – 12,5 % - 1 g/L

Le printemps en plein été! Les sœurs Josmeyer nous proposent à nouveau une magnifique expression du pinot blanc alsacien. Un nez qui pétarade les fruits blancs, le miel et une touche mentholée. Un corps ample en bouche relayé par une acidité vive et structurante. Finale soutenue laissant une impression finement saline. Difficile de s’en passer!

★★★ - $$

Rainer Wess, Riesling 2020, Wachau, Autriche

27,30 $ - Code SAQ 13983544 – 12,5 % - 11 g/L

Ne vous laissez pas berner par le taux de sucre. C’est la beauté, pour ne pas dire la magie derrière ce genre de vin : un fruité frais et mûr autour duquel s’articule une acidité vivifiante. Cette dernière vient équilibrer l’ensemble avec brio et laisse l’impression que le vin est parfaitement sec. C’est aussi un joli nez aux parfums expressifs et précis de lime, de fleur et de litchi. Finale qui s’agrippe au palais et laisse une sensation iodée du plus bel effet.

★★★1⁄2 - $$ 1⁄2

Légende

★ Correct

★★ Bon

★★★ Très bon

★★★★ Excellent

★★★★★ Exceptionnel

Plus d’étoiles que de dollars: vaut largement son prix.

Autant d’étoiles que de dollars: vaut son prix.

Moins d’étoiles que de dollars: le vin est cher.