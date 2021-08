DÉCOSTE, André



C'est avec profonde tristesse que nous annonçons le décès de André Décoste le 4 décembre 2020.Il laisse dans le deuil son épouse bien-aimée Micheline Rousselle, ses frères et soeurs Jean-Jacques (Thérèse), Richard (Rosane), Odette (Philippe) et Hélène (Gilbert). Il était le beau-frère de Monique (Claude) et feu Lise (Marcel), il laisse aussi plusieurs neveux et nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 21 août 2021 à l'Église Sainte-Rose-de-Lima (300 Blvd Perrôt, L'Île-Perrôt, J7V 3G1) de 13h00 à 14h00, suivi des funérailles à l'église à 14h00.L'urne sera ensuite inhumée au cimetière Sainte-Rose-de-Lima (1070 Bd Don-Quichotte, L'Île-Perrot, QC J7V 7W4).