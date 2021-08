PROVOST, Ernest



C'est avec une grande tristesse que la famille d'Ernest Provost annonce son décès le 11 août 2021, à l'âge de 79 ans.Avec affection, il laisse dans le deuil son épouse Nicole, ses enfants: Lyne et Chantal de même que son gendre Claude, ses petits-enfants: Olivier (Marie Pier) et Samuel (Jolanie), son arrière-petite-fille Rosalie, ses frères et soeurs, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces de même qu'autre parents et amis.La famille vous accueillera le vendredi 20 août 2021 de 19h à 21h30 et samedi le 21 août 2021 de 9h30 à 10h30 au :107 RUE VINCENTST-CHRYSOSTOME, J0S 1R0450-826-3131Les funérailles auront lieu samedi le 21 août 2021 à 11h en l'église paroissial de St-Chrysostome. L'inhumation suivra au cimetière de St-Antoine-Abbé.