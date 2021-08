DESJARDINS, Francine



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de madame Francine Desjardins, survenu le 3 août 2021, à l'âge de 75 ans. Elle était l'épouse de monsieur Raymond Beaulne.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Alain et Marie- Claude (Alexandre), ses petits-enfants Jérémie, Éliane et Xavier, ses frères et soeurs Cécile, Normand (Louise), Isabelle, Benoit et Gaétan (Marie-France), ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le jeudi 19 août de 17h à 18h à la:Une cérémonie hommage aura lieu le même jour dès 18h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de la recherche sur le cancer.La famille tient à remercier l'équipe des soins du 5e étage de la Cité-de-la-Santé.