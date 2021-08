FORGET, Pierre



À l'hôpital Laurentien de Ste-Agathe-des-Monts, le 20 avril 2021, est décédé Pierre Forget, fils de feu Yvon Forget et de feu Suzanne Lachapelle.Il laisse derrière lui sa conjointe Roslyne, ses enfants Hugues (Josée) et Maude (Alexandre), ses petits-enfants : Emma, Zachary, Félix-Antoine et Arianne, ses beaux-frères, ses belles-soeurs ainsi que de nombreux amis.Une liturgie de la Parole aura lieu en l'église de St-Donat le samedi, 21 août 2021 à 11h. La famille recevra les condoléances à compter de 10h.En guise de témoignage de sympathie, la famille recommande un don à la Fondation médicale de St-Donat.