GERVAIS, André



À Montréal, le vendredi 30 juillet 2021 est décédé, à l'âge de 76 ans, M. André Gervais, époux de Denise Beauregard.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Francis et Julie; ses petits-enfants Mikael et Mathieu; sa filleule Nathalie, ses frères et soeurs, ainsi qu'autres parents et amis.La famille vous accueillera au Complexe funéraire:le dimanche 22 août 2021 de 14h à 17h.