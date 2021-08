Grande soirée en vue pour Alexis Lafrenière

Maintenant que les heures des matchs ont été annoncées dans la Ligue nationale de hockey (LNH) en vue de la prochaine saison, la table est mise en vue du premier match du Canadien à domicile, le 16 octobre, contre Alexis Lafrenière et les Rangers de New York.

Lafrenière en sera évidemment à une première rencontre au Centre Bell depuis son saut chez les professionnels. En 2020-2021, soit durant la campagne initiale du jeune homme dans la LNH, le Tricolore et les Rangers ne se sont pas affrontés en raison du calendrier écourté de 56 matchs, limité à des rencontres intra-section.

C’est donc dès 19h qu’aura lieu cette première partie entre Lafrenière et le Canadien à Montréal, tel qu’annoncé vendredi par la Ligue nationale de hockey (LNH). Déjà, le calendrier des 82 parties du CH, comme celui des autres équipes, avait été dévoilé le mois dernier.

Le Canadien, qui entamera la campagne avec deux parties à l’étranger, soit à Toronto et à Buffalo, animera sans doute la fête avec la présence de Lafrenière, premier choix au total lors du repêchage de 2020.

Un meilleur joueur?

Âgé de 19 ans (il aura 20 ans, le 11 octobre), le hockeyeur originaire de Saint-Eustache se prépare pour sa deuxième saison dans la LNH.

«J’ai beaucoup appris, notait le Québécois, à propos de sa première campagne, dans une entrevue accordée au «Journal de Montréal», au terme de la récente saison. Je jouais avec des hommes tous les soirs. Je me sentais plus confortable en deuxième moitié. »

En 56 matchs, Lafrenière avait récolté 21 points, dont 12 buts.

«J’ai appris à tous les jours, j’avais la chance de jouer contre de très bons joueurs, avait-il ajouté. Ça m’aidera pour l’an prochain. Je crois que je serai un bien meilleur joueur.»

Avant de mesurer au Canadien au Centre Bell, Lafrenière et les Rangers débuteront pour leur part la prochaine saison avec des matchs contre les Capitals, à Washington (le 13 octobre), et face aux Stars de Dallas, à New York (le 14 octobre).