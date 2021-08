King, le patron de la coupe Nissan Sentra

TROIS-RIVIÈRES | Le Trifluvien Kevin King a remporté dimanche la première des deux courses de la coupe Nissan Sentra disputées dans le cadre du Grand Prix de Trois-Rivières.

Il a devancé Alexandre Fortin et Valérie Limoges.

Une première

Dans la classe des Micra, dont les derniers tours ont donné lieu à des débats musclés parmi ses principaux animateurs, André Lapointe (sa première victoire), Sylvain Ouellette et Martin Barrette ont occupé, dans l’ordre, les trois marches du podium.

« Je viens de réaliser mon meilleur résultat depuis mes débuts dans cette série en 2016, et j’en suis très fier », a souligné Barrette, le fils de l’humoriste Michel Barrette. Le paternel, après une séance d’essais libres prometteuse, a dû se contenter, lui, de la 22e position au fil d’arrivée.

Karine Vanasse sur les lieux

Photo Agence QMI, Mario Beauregard

Karine Vanasse sera présente lundi au Grand Prix de Trois-Rivières dans son rôle de porte-parole de Nissan au Québec.

La comédienne sera non seulement appelée à prononcer les mots célèbres « Pilotes, démarrez vos moteurs » avant le départ de l’épreuve de la Coupe Nissan Sentra, mais elle procédera aussi à la remise des trophées sur le podium après la course.

Doublé pour Gilkes en F1600

L’Ontarien Nick Gilkes, âgé de 16 ans à peine, a remporté samedi une deuxième victoire en moins de 24 heures en F1600, devançant, comme la veille d’ailleurs, Jean-Christophe Trahan. Marc-Antoine Cardin s’est classé au troisième rang. Jacob Moreau et Didier Schraenen ont mérité les quatrième et cinquième places, respectivement.

Brière s’impose en SPC

La série Super Production Challenge a vu Jimmy Brière remporter la deuxième course du week-end devant Marc Héroux et Éric E. Laporte.

Charles-André Bilodeau et Olivier Bédard ont complété le groupe des cinq premiers. Paul Gravel (sixième toutes catégories) et Patrik Wittmer ont accédé à la première marche du podium dans les classes SPC Production et SPC Compact, respectivement.