Le bonhomme sourire du secteur Camp-de-Touage-Les-Îles

Je connais particulièrement bien le parc national de la Pointe-Taillon. Bordé par les eaux du lac Saint-Jean et de la rivière Péribonka, il est renommé pour ses activités nautiques et la qualité de ses 45 km de pistes cyclables.

Mais cette fois, pour mon plus grand plaisir, je suis en terrain inconnu. Je dois aller documenter un nouveau secteur, le Camp-de-Touage-Les-Îles. Il se situe à proximité de Saint-Gédéon, où le lac Saint-Jean se décharge dans la rivière Saguenay.

En développement, cette extension du parc national offre une expérience différente. Elle possède de nombreux attraits au cœur d’un milieu naturel et grandiose. On y retrouve les vestiges de la drave et du touage effectués sur le lac Saint-Jean. C’est aussi un paradis du plein air avec le camping en bordure de la baie des Cauchon, les plages sablonneuses, les sentiers pédestres, la Véloroute des Bleuets.

Ces expériences de vacances sauront ravir les visiteurs. Quant à moi, j’en profite pour me promener au coucher du soleil dans une baie saupoudrée de nombreuses îles. L’immensité des eaux se révèle. Je file en zodiac d’île en île, et un coup d’œil sur la carte me laisse perplexe. Les îles semblent former un visage. Curieux d’examiner une telle particularité, j’utilise mon drone pour explorer cette perspective du haut des airs... Effectivement, dans une lumière magnifique de fin de journée, quatre îlots émergent en forme de bonhomme sourire !

Appareil : DJI Mavic Air 2s

Objectif : 22mm

Exposition : 1/120s à f/2.8

ISO : ISO 100