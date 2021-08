TROIS-RIVIÈRES | Plus rapide en matinée lors des essais libres, Louis-Philippe Dumoulin a remis ça en qualifications dimanche après-midi au Grand Prix de Trois-Rivières en accaparant la position de tête.

Non sans panache puisque le chrono (1:06,721) du pilote trifluvien lui vaut d’abaisser le record du tour (1:06,889) que détenait Kevin Lacroix en qualifications depuis 2016 en série NASCAR Pinty’s.

Si Dumoulin a su livrer un message clair au GP3R, qui revit après un an d’absence, il a tôt fait de réaliser que la meute, derrière lui, n’a pas l’intention de s’en laisser imposer.

Ils seront en fait six pilotes québécois, départagés par moins d’une seconde, à occuper les trois premières rangées au départ de l’épreuve de 60 tours dont le coup d’envoi sera donné vers 14 h 15 lundi.

Marc-Antoine Camirand (1:07,282), Andrew Ranger (1:07,485), Alexandre Tagliani (1:07,579), Jean-François Dumoulin (1:07,635) et Lacroix (1:07,660) ont suivi l’auteur du temps le plus rapide.

« C’est toujours plaisant de rouler en avant, a raconté Dumoulin, champion défendant de la course. C’est une belle récompense pour l’équipe. Mais il est encore trop tôt pour s’emballer.

« Le plus dur est à venir, a-t-il renchéri. C’est le résultat final qui compte et nous ne sommes pas rendus là. Il ne faut rien tenir pour acquis. »

Dumoulin convoite une troisième victoire dans les rues de Trois-Rivières, un exploit que seul Ranger a réussi. Le pilote de Roxton Pond en compte quatre.

Tagliani et Lacroix ont aussi accédé à la plus haute marche du podium à deux reprises au GP3R et, comme Ranger, de façon consécutive. Dumoulin espère rejoindre ce groupe sélect lundi.

« J’ai tout tenté en fin de séance pour améliorer mon sort, a expliqué Tagliani. Pour une raison que j’ignore, mon moteur manque de puissance et ce n’est pas rassurant. »

Ça promet pour Jean-François

Jean-François Dumoulin, lui, ne cachait pas sa satisfaction à l’issue d’un parcours plus que prometteur.

« C’est mon meilleur résultat ici au GP3R en qualifications et c’est de bon augure pour la suite des choses, a dit le frère de Louis-Philippe. Mes ambitions n’ont pas changé depuis le début de la semaine. Cette course, je veux la gagner. »

Chez les autres Québécois, Alex Guénette s’élancera de la 10e place lorsque le drapeau vert sera agité, devant Simon Dion-Viens (11e), Raphaël Lessard (12e), Louis-Philippe Montour (13e), Luc Lesage (14e), Ray Courtemanche Jr (19e), Jocelyn Fecteau (21e) et Jean-Frédéric Laberge, qui ferme la marche au 23e et dernier rang.