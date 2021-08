«L’homme libre»: trois questions à Shawn Levy

Ryan Reynolds, Jodie Comer et Taika Waititi sont les vedettes de la comédie «L'homme libre» réalisée par Shawn Levy, cinéaste né à Montréal, connu pour la franchise «Une nuit au musée». Lors d’un entretient avec l’Agence QMI, ce dernier s’est penché sur plusieurs aspects de son nouveau long métrage.

«L’homme libre» est l’histoire de Guy (Ryan Reynolds), personnage non jouable d’un jeu vidéo massivement multijoueur. Son existence est donc d’une monotonie sans fin, chaque journée ressemblant à s’y méprendre à la précédente. Or, un jour, il aperçoit Millie (Jodie Comer), alias Molotov Girl, joueuse à la recherche d’un mystérieux artefact et en tombe instantanément amoureux. Mais c’est sans compter les efforts d’Antwan (Taika Waititi) pour l’empêcher d’arriver à ses fins.

Shawn, qu’est-ce qui vous a donné envie de réaliser «L’homme libre»?

L’histoire m’a intéressé parce que l’idée de départ incluait les jeux vidéo. Mais ce qui nous a tous deux attiré, Ryan et moi, ont été les thèmes humanistes, le mélange qui fait de ce film une œuvre aussi drôle que touchante et chaleureuse. Le thème d’un personnage qui remet en question sa place dans le monde et qui prend de plus en plus confiance en lui et en son potentiel, je crois que c’est quelque chose auquel nous pouvons tous nous identifier et dont nous sommes tous capables. J’ai aimé que «L’homme libre» se déroule dans un environnement incroyable, mais que le thème soit très humain.

Vous êtes, avec Ryan Reynolds, tous deux producteurs du film. De quelle manière cela a-t-il modifié vos relations de réalisateur et d’acteur?

Ryan et moi avons une relation fraternelle. Nous avons fait un autre film ensemble depuis celui-ci et nous nous apprêtons à en faire quelques autres. Lorsque nous étions sur le plateau, si je lui donnais une indication en tant que réalisateur, il en prenait note en tant qu’acteur. Une minute plus tard, nous pouvions être en train de regarder le scénario et de réécrire une scène ensemble. C’était une collaboration à 360 degrés. Nous n’avons jamais eu à nous dire qu’en telle occasion, j’étais le réalisateur et lui l’acteur ou qu’en telle autre, nous étions les producteurs. Tout était fluide et collaboratif.

Il y a plusieurs apparitions surprises dans «L’homme libre», dont une d’un acteur de superhéros emblématique, et un certain nombre de clins d’œil à Marvel et à «Star Wars». L’achat des studios 20th Century Fox par Disney y est-il pour quelque chose?

Lorsque nous avons débuté le film, 20th Century Fox était 20th Century Fox. Puis, Disney en est devenue le propriétaire. Nous savions, Ryan et moi, que la troisième partie du film se concentrait sur le fait que son personnage monte de niveau et qu’il a donc accès à bon nombre d’armes puissantes, de gadgets, de voitures, etc. Une fois que nous avons appris que Disney était propriétaire du studio et donc de notre film, nous sommes allés les voir en leur disant qu’ils avaient des franchises iconiques, incluant des objets et des armes épiques dans leur coffre à jouets. Nous leur avons demandé si nous pouvions ouvrir le coffre à jouets et nous servir de quelques-uns d’entre eux. Nous leur avons donné une liste de certains des joujoux que nous voulions. À notre grande surprise, ils ont dit «oui» à tout. Puis, une fois que nous avons eu leur accord, nous avons téléphoné à une certaine vedette de cinéma qui était en tournage dans la même ville que nous [Boston, NDLR]. Nous lui avons demandé s’il pouvait passer sur le plateau pour tourner une courte scène et que le tout ne prendrait – littéralement – que six minutes. Et il a accepté. Et c’est comme ça qu’il s’est retrouvé dans le film.