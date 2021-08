L'importance de la mémoire d'un peuple

Je dînais récemment avec un ami autrefois engagé en politique. S’il en est aujourd’hui en retrait, il demeure passionné par la chose publique.

Grand lecteur à la conversation stimulante, il cherche à comprendre le sens de notre parcours comme peuple. À quelle étape nous sommes rendus collectivement.

À la différence de trop de politiciens scrutant les sondages en surface et confondant la vie d’une nation avec sa bureaucratie, il a ce qu’on pourrait appeler une connexion intuitive avec le peuple québécois. Il le comprend par les tripes. C’est un don, en quelque sorte, que certains ont, et que d’autres n’ont pas.

Histoire

Et à la différence de ceux qui croient vivre dans le présent, alors qu’ils ne vivent qu’au rythme de l’éphémère, et sont pour cela soumis à toutes les modes, il est habité et traversé par son aventure historique.

Au cours du repas, il m’a fait remarquer qu’une partie importante de la classe politique n’a plus, je le cite, « la mémoire historique du peuple québécois ».

Si l’idée m’est familière, la formule m’a frappé. C’est une évidence, mais une évidence oubliée, presque devenue une bizarrerie transgressive. Pour emprunter un terme forgé par Louis Pauwels, je pourrais dire de mon ami qu’il est un « évidentiste ». Autrement dit, c’est un professeur d’évidences dont nous avons perdu la trace.

Mon ami évidentiste a raison. Le passé n’est pas qu’une série d’événements lointains, c’est la trame de fond d’un destin.

Comment comprendre les intérêts de notre peuple si on ne se souvient pas, d’une manière ou d’une autre, des grandes étapes de son existence, de la fondation de la Nouvelle-France à la Conquête, de l’Acte de Québec à l’Acte constitutionnel, des Rébellions à l’Acte d’Union, de la confédération à la Révolution tranquille, du premier référendum au deuxième, en passant par 1982 et par les différents échecs constitutionnels ?

Un peuple amnésique est désorienté et n’a plus d’emprise sur lui-même. Comment pourrait-on expliquer autrement l’indifférence relative ou du moins, l’insouciance coupable de nos leaders devant la régression démographique du poids des francophones non seulement au Canada, mais au Québec ?

S’ils étaient habités par la « mémoire historique du peuple québécois », ils prendraient conscience qu’au fil des siècles, les francophones se sont laissé dissoudre par le grand empire nord-américain partout où ils n’étaient pas clairement majoritaires et ne contrôlaient pas le pouvoir québécois.

Tripes

Autrement dit, si notre poids continue de s’amenuiser au Québec, nous y serons transformés en minorité folklorique. On voit déjà ce mouvement se dessiner à Montréal et à Laval où les francophones sont désormais traités politiquement comme des vaincus. L’effondrement linguistique est devant nous.

Mon ami l’évidentiste en est certain : c’est seulement lorsque les politiciens renoueront avec cette mémoire historique que nous pourrons affronter les prochaines grandes échéances de notre vie collective.

D’autant qu’elles se rapprochent. Le peuple québécois survivra-t-il ou deviendra-t-il étranger en sa demeure ?

Dans ses tripes, il ressentait l’urgence.

Je la ressens aussi.