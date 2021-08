Nouvelles arrivées de militaires américains à Kaboul pour évacuer les civils

Un nouveau contingent de soldats américains chargés de sécuriser l'évacuation de milliers de civils américains et afghans est arrivé samedi à Kaboul, alors que les talibans apparaissaient aux portes de la capitale afghane, selon le Pentagone.

Après l'arrivée vendredi d'un premier contingent du corps des Marines, les soldats américains «continuent» d'atterrir à Kaboul pour évacuer le personnel diplomatique, ainsi que les Afghans ayant travaillé pour les États-Unis et craignant des représailles des talibans, a indiqué le porte-parole du commandement central de l'armée américaine, le commandant Bill Urban.

Il n'a pas précisé leur nombre ni si les évacuations de diplomates de l'ambassade américaine à Kaboul avaient commencé.

Les États-Unis entendent évacuer des «milliers de personnes par jour» et pour cela le Pentagone va déployer avant la fin du week-end 3 000 soldats à l'aéroport de la capitale, a précisé vendredi son porte-parole, John Kirby.

Près de 4 200 personnes travaillaient encore cette semaine à l'ambassade des États-Unis à Kaboul. Plusieurs milliers d'Afghans ayant servi comme interprètes ou dans d'autres rôles de support pour la mission américaine longue de deux décennies sont également soucieux de quitter le pays dès que possible, par peur de représailles des talibans.

Au total, le Pentagone évalue à quelque 30 000 le nombre de personnes qui devront être évacuées d'ici le 31 août, date fixée par le président Joe Biden pour le retrait total des forces américaines.

Alors que les talibans ont pris le contrôle de presque tout le nord, l'ouest et le sud de l'Afghanistan en à peine plus d'une semaine et encerclent Kaboul, le président américain a renoncé à passer quelques jours de congé dans sa maison de Wilmington, dans l'État du Delaware.

M. Biden s'est rendu vendredi soir dans la résidence présidentielle de Camp David, mieux équipée en télécommunications sécurisées, où il doit rester jusqu'à mercredi. Il pourra y recevoir plus discrètement ses conseillers en cas de dégradation de la situation.

Il a participé samedi matin à une vidéoconférence avec ses principaux conseilleurs en matière de sécurité nationale pour «discuter des efforts pour réduire notre présence civile en Afghanistan, évacuer les Afghans candidats à l'émigration et faire le point sur la situation sur le terrain», a indiqué à la presse un responsable de la Maison-Blanche ayant requis l'anonymat.

Les Afghans souhaitant émigrer aux États-Unis seront envoyés dans un premier temps au Qatar, où se trouvent déjà des médecins militaires américains et des policiers militaires, mais le processus d'immigration dure plusieurs mois et les États-Unis n'ont pas encore annoncé quels pays étaient prêts à les accueillir en attendant la délivrance de leur visa d'immigration.

Le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken a évoqué la question jeudi au cours d'un entretien téléphonique avec son homologue qatari Mohammed Al-Thani, selon un compte-rendu de la conversation publié par le département d'État.

M. Blinken «a remercié le ministre pour le rôle clé que le Qatar a joué pour soutenir les efforts pour parvenir à un règlement négocié juste et durable en Afghanistan, ainsi que ceux des États-Unis pour assurer la sécurité de ressortissants afghans», indique le ministère américain des Affaires étrangères.