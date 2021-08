Omnium Banque Nationale: Dabrowski atteint la finale en double

La Canadienne Gabriela Dabrowski a mis un peu de baume sur le cœur des partisans montréalais qui ont vu toutes leurs favorites être éliminées en simple, en atteignant la finale du double avec sa coéquipière, la Brésilienne Luisa Stefani, samedi à Montréal.

Les cinquièmes favorites de la compétition ont aisément disposé de la paire formée par la Russe Veronika Kudermetova et la Kazakh Elena Rybakina en deux manches de 6-2 et 6-3.

Les gagnantes ont été particulièrement efficaces sur le service de leurs adversaires en convertissant cinq des sept occasions de briser qu’elles ont eues. La Canadienne et la Brésilienne ont connu un premier set pratiquement sans faille, en prenant une avance de 5 à 1. Elles ont été brisées en tentant de servir pour la manche, mais elles ont joué le même tour à leurs adversaires, pour la troisième fois de la manche, dès le jeu suivant.

À leur tour avec les balles en mains, elles ont gagné 24 des 32 échanges lorsqu’elles réussissaient leur premier service.

En finale, elles auront donc la chance de se mesurer au tandem composé de la Croate Darija Jurak et la Slovène Andreja Klepac. Le duo, qui représente la sixième tête de série de la compétition pour le volet double, a disposé de Magda Linette et Bernarda Pera par la marque de 7-5 et 6-4.

Les gagnantes ont brisé leurs rivales sur quatre des huit occasions qu’elles ont eues, comparativement à deux fois pour les perdantes.