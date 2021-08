«Respect»: Jennifer Hudson brille en Aretha Franklin

Comment ne pas succomber, malgré tout, aux mélodies entraînantes d’Aretha Franklin (Jennifer Hudson) dans «Respect»?

Le scénario du film de Tracey Scott Wilson est sage, trop sage pour rendre justice à une vie aussi tourmentée que celle de la reine de la soul. Choisissant l’ordre chronologique pour parcourir les 30 premières années de la vie de Franklin, la cinéaste Liesl Tommy procède par vignettes, débutant avec l’enfance de la petite Aretha (le rôle est assuré par l’éblouissante Skye Dakota Turner) élevée par son père (Forest Whitaker) après le départ de sa mère (une Audra McDonald parfaite).

Entre les abus et l’abandon, Aretha grandit et chante, sa carrière étant gérée d’abord par son père, puis par son époux Ted White (Marlon Wayans, parfait de méchanceté). Dans les deux cas, la jeune femme n’a pas grand-chose à dire. Jusqu’au jour où elle fait entendre sa voix. Avec une assurance tranquille, Aretha fait siennes les mélodies qui la rendront célèbre.

Mais cela n’empêche pas le démon – c’est ainsi que son père qualifie les séquelles des viols subis lorsqu’elle était petite – de se manifester. Alcoolique, Aretha sombre de plus en plus, refusant de se confier à Ken Cunningham (Albert Jones), son conjoint et directeur de tournée.

Au total, 145 minutes sont nécessaires pour couvrir sa carrière jusqu’en 1972, des notes au générique – incluant une vidéo d’elle – racontant la suite de sa formidable carrière.

Si l’histoire d’Aretha Franklin est inspirante et constitue un triomphe sur l’adversité, «Respect» est trop convenu pour être un grand film, et ce malgré les excellentes performances des acteurs, Jennifer Hudson en tête. L’actrice devrait d’ailleurs récolter au passage une nomination aux Oscars.

Éludant l’épineuse question des droits civiques – au contraire de «The United States vs. Billie Holiday» - et se contentant d’effleurer les tragédies personnelles de l'artiste, «Respect» n’est jamais à la hauteur du sujet, accumulant les poncifs et les dialogues convenus (toutes les scènes avec la jeune Skye Dakota Turner sortent néanmoins du lot). Mais cela n’empêche pas les cinéphiles d’apprécier le long métrage, ne serait-ce que parce qu’il est impossible de résister bien longtemps aux chansons d’Aretha Franklin.