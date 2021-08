Road trips au Québec et en Ontario: rouler au bout de la rivière des Outaouais du côté québécois

Rarement pousse-t-on l’aventure plus loin que Gatineau/Ottawa lors d’une visite dans la grande région de la capitale fédérale. Pourtant, de beaux tronçons de route longent la rivière des Outaouais au-delà des zones urbaines pour une escapade à la fois champêtre et nature.

La route 148 en territoire québécois dans la MRC du Pontiac offre de beaux coups d’œil et attraits. Elle vous mène de plus à la route 17 vers Deep River du côté ontarien qui, jusqu’à Mattawa, se veut possiblement le plus beau des tronçons jouxtant ce cours d’eau.

Pique-niques bucoliques

Avant même le coup de départ, arrêtez-vous au Potager Eardley, à Gatineau. Fruits et légumes frais de toutes sortes, dont certains en auto-cueillette, sauront vous sustenter en cours de route. Pour une fringale immédiate, les gelatos maison remportent la palme. Mini-ferme et parc de jeux amuseront jeunes et moins jeunes.

Photo courtoisie, Potager Eardley

Si vous vous sentez coupable d’avoir trop mangé de crème glacée et autres petits péchés, un arrêt à la chute de Luskville se veut tout indiqué. Faisant partie du parc de la Gatineau, ce secteur offre un sentier en boucle de 4,2 km qui mène à deux belvédères avec vues panoramiques sur la vallée de l’Outaouais.

Photo courtoisie, Commission de la capitale nationale

Si vous préférez un endroit plus tranquille pour casser la croûte, misez davantage sur l’aire de pique-nique de la Colline-Church. Son vaste terrain gazonné verdoyant invite à s’y étendre sur une couverture pour prendre une bouchée.

S’il vous manque quelques provisions de base, le Dépanneur du Pontiac est une expérience en soi, vous ramenant quasi à une autre époque.

Photo courtoisie, Potager Eardley

Vous ne vous sentez pas bourrés, mais le gelato vous a donné un petit frisson ? La douce laine et la binette coquine des animaux de la ferme familiale Les Alpagas de Willow Lane à Bristol sauront vous réchauffer la peau et le cœur. Une boutique de produits dérivés et des tours guidés sont offerts pour voir de plus près la trentaine de bêtes qui logent sur place.

Photo courtoisie, Myriam Baril-Tessier

Histoire et adrénaline

Portage-du-Fort a un petit je-ne-sais-quoi qui charme l’œil. Est-ce le parc donnant sur une baie au bout de la rue Main, la maison Reid, superbe édifice de pierres au toit rouge datant du XIXe siècle, ou le fait que le village soit une pépinière d’artistes ? Peu importe, la quinzaine de kilomètres qui le sépare de la route 148 par la route 303 vaut le détour.

Juste avant de passer du côté ontarien, un arrêt s’impose au Parc des chutes Coulonge à Mansfield-et-Pontefract pour des activités mêlant histoire et adrénaline. D’une part, apprenez-en davantage sur les draveurs. De l’autre, vivez l’aventure à fond avec des tyroliennes géantes filant au-dessus de la rivière et une via ferrata de plus de 600 mètres.

Photo courtoisie, Five2Nine

Avant de quitter le village, jetez un œil au pont couvert Félix-Gabriel Marchand, le plus long de la province avec ses 153 m, dont l’origine remonte à 1898. Enfin, la maison George Bryson et les bâtiments connexes devenus musée, bâtis dès 1854, sont uniques en leur genre dans la région et méritent aussi une visite.

Repères: route 148

Distance : La distance entre le secteur Luskville de la munici-palité de Pontiac et l’extrémité ouest de la route 148 du côté québécois est d’environ 130 km.

La distance entre le secteur Luskville de la munici-palité de Pontiac et l’extrémité ouest de la route 148 du côté québécois est d’environ 130 km. Accès : La grande région de la capitale fédérale est à environ 200 km de Montréal et à 450 km de Québec. Si vous passez par la route 148 plutôt que par la route 17 du côté ontarien, vous n’ajouterez qu’une quinzaine de kilomètres à votre trajet.

Bon à savoir

Pour se rendre à la chute de Luskville, tournez à droite sur le chemin de l’Hôtel-de-Ville dans la municipalité de Pontiac, juste après les édifices municipaux aux façades en briques ocre. Le stationnement est gratuit. Il y a une aire de pique-nique avec tables et barbecues à ciel ouvert, ainsi que des toilettes sèches. Après la chute, le tronçon du sentier menant aux belvédères est parfois abrupt et rocheux. Les chiens ne sont pas admis sur les lieux.

L’aire de pique-nique de la Colline Church se trouve sur le chemin Eardley-Masham, à moins de 3 km de la 148. Le Dépanneur du Pontiac est face à l’intersection des deux routes.

Tours et détours

Comme les road trips sont synonymes d’errance, faites un pied de nez aux autoroutes 40 et 50 en longeant la rivière des Outaouais à partir de son embouchure. Voguez-y d’abord en empruntant le traversier reliant Hudson à Oka. Poursuivez votre trajet sur les routes 344 et 148 jusqu’à Gatineau où d’innombrables attraits se trouvent en chemin.

À Portage-du-Fort, pratiquez votre traversée en Ontario en empruntant la route 301 qui passe sur les îles Limerick et le barrage des Chenaux. Rebroussez chemin pour revenir sur la route 148 afin de poursuivre votre trajet.

Références