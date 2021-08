Ses amis convertis en partisans du Lightning

Alex Killorn est un athlète de cœur. Oui, il évolue avec le Lightning de Tampa Bay, oui il a inscrit son nom sur la coupe Stanley à deux reprises, mais il n’a pas oublié d’où il vient.

Hier, il était fier d’être à Beaconsfield. Surtout avec le trophée de Lord Stanley mérité il y a quelques semaines contre le Canadien.

La municipalité du West Island lui a déroulé le tapis rouge pour une fête en présence de 2000 amateurs de hockey au parc Centennial.

Photo Martin Alarie

C’était important pour Alex de partager la coupe Stanley avec les gens de la communauté. Il est très reconnaissant envers les bénévoles de l’organisme Lakeshore Hockey Association qui l’ont toujours appuyé tout au long de sa jeunesse. Lors de son message qu’il a transmis aux jeunes, Alex a encouragé les jeunes hockeyeurs de poursuivre leur rêve, car qui sait tout comme lui un autre jeune de Beaconsfield pourrait un jour soulever la fameuse coupe.

Du temps avec sa famille

Nous étions tout seuls quand il est devenu très émotif. À cause de la pandémie, c’était la première fois en deux ans qu’il voyait sa mère et les membres de sa famille dont sa sœur qui est mère d’un enfant de deux ans qu’il voyait pour la première fois.

De voir le sourire sur les lèvres de sa famille lors de la prise de photo avec la coupe Stanley est un moment magique qu’il n’oubliera jamais. En septembre dernier après la conquête de la première coupe Stanley, les mesures sanitaires empêchaient les joueurs de célébrer avec leurs familles.

Lourde perte à Tampa

Alex Killorn, un diplômé de l’Université Harvard, tenait à s’exprimer sur la valeur du troisième trio composé de Barclay Goodrow, le québécois, Yanni Gourde et Blake Coleman. Selon lui, les trois joueurs ont joué un rôle important en neutralisant continuellement le premier trio de l’équipe adverse sans oublier leur contribution offensive qui a permis au Lightning de filer vers les grands honneurs. Alex a une énorme confiance en son directeur-gérant Julien BriseBois qui trouvera certainement la solution pour combler la perte de ces trois valeureux guerriers.

Ses amis ont changé de clan

La finale de la coupe a permis à Alex Killorn, le grand ailier gaucher du Lightning, de vivre un moment inoubliable pour lui. Sauter sur la patinoire du Centre Bell sous les cris des partisans qui encourageaient leur équipe favorite, le Canadien, c’était impressionnant pour ce jeune hockeyeur qui a grandi près du domicile du Canadien.

Plusieurs de ses amis ont assisté au troisième match de la finale à Montréal. Ils ne craignaient pas d’afficher leurs couleurs du Canadien. Avec un sourire en coin, il m’a confié : « ils sont devenus des partisans du Lightning après notre conquête de la coupe Stanley ».

Alex Killorn de retour chez lui

La municipalité de Beaconsfield et 2000 amateurs de hockey ont accueilli Alex Killorn, qui a remporté la coupe Stanley lors des deux dernières saisons à Tampa. Le maire Georges Bourelle a remis les clés de la ville à Alex, qui a grandi dans cette municipalité de l’Ouest-de-l’Île.

Photo Martin Alarie

Lors de son entrée au parc Centennial à Beaconsfield, Alex Killorn était fier et heureux de soulever la coupe Stanley devant les gens de sa communauté.

Photo Martin Alarie

James, le nouveau-né qui a vu le jour lors du quatrième match de la finale de la coupe Stanley, est en compagnie de ses parents, Jessica et Nick, ainsi que d’Alex Killorn.

Photo Martin Alarie

Nicolas, Matthaios, Alexia et Lucas étaient heureux de se faire photographier devant la coupe Stanley.

Photo Martin Alarie

Le maire de Beaconsfield, Georges Bourelle, et Alex Killorn ont salué un partisan de hockey du centre Champagnat.

Photo Martin Alarie

Alex Killorn est entouré de sa mère, de son père et de ses sœurs.

Photo Martin Alarie

Plusieurs familles étaient présentes, dont celle de Ludwig et Loan Demmerle, qui sont accompagnés de leurs parents, Bruno Demmerle et Thi Be Nguyen.

Photo Martin Alarie

Geneviève Sauvé est en compagnie d’Alex Béliveau, de Jessica Béliveau et de Mike Béliveau.

Photo Martin Alarie

Les membres de différents services de la Ville de Beaconsfield entourent Alex Killorn.