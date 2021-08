Session 100% à distance pour des étudiants de l’Université Laval

Des étudiants de l’Université Laval sont déçus de constater qu’après un an d’enseignement à distance, leur prochaine session se déroulera encore entièrement devant l’écran.

Émilie Germain, qui étudie en communication publique, s’explique mal pourquoi sa session se déroulera encore une fois 100 % en ligne cet automne, alors que le gouvernement Legault a donné le feu vert au retour des étudiants sur le campus à la fin de l’été.

« C’est décevant, je m’attendais à ce qu’on soit en présence. Ce n’est pas motivant », lance-t-elle.

Des étudiants qui devront suivre une majorité de cours en ligne sont aussi mécontents. « Le pire, c’est d’avoir espéré que tout allait se dérouler en présentiel cet automne », laisse tomber Kathleen Lesage, une étudiante en administration qui devra suivre trois cours sur cinq à l’écran.

À la CADEUL, qui représente les étudiants de premier cycle, on confirme qu’il ne s’agit pas de cas isolés et que le mécontentement est bien réel dans certains programmes.

Selon sa présidente, Cyndelle Gagnon, environ 35 % des cours seront offerts à distance cet automne, alors que cette proportion était de 25 % avant la pandémie. L’Université Laval n’a toutefois pas été en mesure de confirmer ces chiffres hier. « On aurait aimé que ça touche moins de monde que ça », laisse tomber Mme Gagnon.

« Compréhension »

La CADEUL invite toutefois les étudiants à faire preuve de « compréhension ». L’Université Laval a pris la « bonne décision » en décrétant qu’aucune modification dans l’offre de cours ne sera faite après le 15 juin, affirme sa présidente.

« Ça n’aurait pas été agréable pour des étudiants [qui avaient prévu étudier à distance] de se faire dire qu’ils doivent revenir à Québec et se trouver un logement à quelques semaines de la rentrée. Ça aurait créé un stress », explique-t-elle.

À la mi-juin, Québec avait déjà annoncé que la session d’automne pourrait se faire en présence, mais seulement si 75 % des 18-29 ans avaient reçu leurs deux doses de vaccin à la rentrée. « Il y avait quand même une grosse variable d’inconnue là-dedans », indique Mme Gagnon.

Session de transition

À l’Université Laval, on indique que l’objectif est « de rendre possible le retour d’une large part des activités d’enseignement sur le campus ». La priorité est toutefois accordée aux étudiants qui en sont à leur première session et à ceux qui doivent suivre des cours pratiques.

La session d’automne en sera une « de transition vers la normale », indique-t-on. L’administration universitaire précise par ailleurs que « le choix définitif » de la formule d’un cours revient aux professeurs et aux chargés de cours.

Au Syndicat des professeurs et professeures de l’Université Laval, on indique que l’incertitude et la crainte de devoir se réajuster en cours de session, comme l’an passé, peuvent expliquer pourquoi des membres ont opté pour des cours virtuels.

Son président, Louis-Philippe Lampron, assure toutefois que « l’écrasante majorité » de ses collègues ont hâte de renouer avec l’enseignement en chair et en os.

