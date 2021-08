Tout inclus boréal sur l’île d’Anticosti

Synonyme de chasse et pêche pour plusieurs, l’île d’Anticosti fait aussi fantasmer de nombreux voyageurs. Depuis la fin juin, de nouveaux forfaits tout inclus sont offerts aux amateurs d’aventure douce qui rêvent de découvrir ses couchers de soleil, ses fantômes et ses paysages sauvages.

Située au large de la Côte-Nord, à l’entrée du golfe du Saint-Laurent, Anticosti n’est pas une destination comme les autres.

Plus grande île du Québec, elle fait 16 fois la taille de celle de Montréal, mais ne compte qu’un seul village d’environ 180 habitants appelé Port-Menier. On n’y capte (encore) aucun réseau cellulaire, à part peut-être sur quelques falaises isolées, et son unique route principale est en terre. L’île abrite des dizaines de milliers de chevreuils (jusqu’à 166 000 en 2006), on y croise à tout moment des renards roux aux reflets argentés et les pygargues à tête blanche en ont fait un de leur territoire québécois préféré.

SÉPAQ

Entre 1895 et 1926, Anticosti a été la propriété du riche chocolatier français Henri Menier et de ses successeurs. Il y a développé diverses industries et introduit les tout premiers cerfs de Virginie pour en faire – avec succès, doit-on admettre aujourd’hui – un paradis de chasse. Il s’y est aussi fait construire un château de bois dont il ne reste malheureusement qu’une tourelle reconstituée à Port-Menier et quelques objets à l’économusée d’Anticosti.

Peut-être plus fascinant – et méconnu? – encore, Anticosti cache des fossiles extrêmement précieux, qui pourraient bien lui valoir de se retrouver bientôt sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO (voir encadré).

Sarah Bergeron-Ouellet

Tout cela, sans compter ses épaves de navire (on la surnomme «le Cimetière du Golfe»), ses légendes étonnantes (posez des questions sur le «massacre de l’île d’Anticosti», pour voir!), ses rivières à saumon presque trop translucides pour être vraies et ses rivages à la beauté sauvage où l’on a l’impression d’être seul au monde.

Bref, Anticosti a de quoi dépayser. D’autant plus qu’elle n’est pas facilement accessible, puisqu’on ne peut la rejoindre qu’à gros prix en avion ou à bord du Bella-Desgagnés, le navire qui ravitaille la Basse-Côte-Nord chaque semaine.

Aventure douce

SÉPAQ

Si on exclut les chasseurs, nombreux à l’automne, on peut dire qu’Anticosti n’accueille pas beaucoup plus d’un millier de vacanciers dans une année. Le nouveau forfait tout inclus offert par la Sépaq, qui occupe plus de 50 % de l’île, devrait faire augmenter le nombre de villégiateurs dans l’avenir.

Conçu pour les amateurs d’aventure douce, et non pour les grands assoiffés d’expédition ou de randonnée, ce forfait comprend cinq nuits à la nouvelle Auberge Port-Menier. Récemment reconstruite après un incendie survenu en 2011, elle compte 16 chambres douillettes avec vue sur la baie Gamache et les «chevreuils de village» qui s’y promènent.

Sarah Bergeron-Ouellet

Selon Robin Plante, le directeur général de Sépaq Anticosti, que nous avons rencontré au restaurant de l’auberge juste avant le début de la saison touristique, le nouveau forfait est surtout conçu pour les couples. Il s’adresse, croit-il, à ceux «qui veulent “voir” la fameuse île, qui veulent voir les chevreuils, nourrir les chevreuils dans leurs mains [ndlr: au village seulement], qui veulent voir la mer».

SÉPAQ

SÉPAQ

En plus du transport aérien, des nuitées et des (délicieux) repas, le voyage comprend une journée guidée en navette dans le parc national d’Anticosti, situé à plus de 100 kilomètres de Port-Menier. Une halte au-dessus de la grande chute Vauréal (76 m), un arrêt à l’épave du Wilcox et un pique-nique devant l’eau turquoise de Baie-de-la-Tour font partie du programme.

Sarah Bergeron-Ouellet

Le reste du temps, des vélos électriques sont offerts pour explorer le village ou le phare de la Pointe-Ouest. Des embarcations le sont aussi au lac du Ruisseau, et il est possible de louer un pick up pour explorer un peu le territoire par soi-même.

SÉPAQ

Parmi les autres activités, un pique-nique au coucher de soleil à l’ancien village de Baie-Sainte-Claire est fortement suggéré à tous les romantiques. Une balade de l’Anse-aux-Fraises jusqu’au Cap de la Vache-qui-Pisse pour observer les fossiles fait aussi partie de nos recommandations; il vous suffira de baisser la tête pour en voir des centaines au pied de la falaise.

Et le soir venu, il ne vous restera plus qu’à bien profiter des étoiles et du silence particulier qui règnent sur la mythique Anticosti.

SÉPAQ

À SAVOIR

À PROPOS DES FORFAITS TOUT INCLUS À L'AUBERGE PORT-MENIER

- Les séjours tout compris de Sépaq Anticosti à l’Auberge Port-Menier sont déjà complets pour 2021 et 2022. Les réservations pour l’été 2023 ouvriront au printemps 2022. Ces voyages sont offerts entre la fin juin et la fin août.

- Le prix est affiché à partir de 1495 $ par personne, en occupation double. Les vols inclus se font de Mont-Joli. Un supplément de 125 $ par personne est demandé pour un décollage de Québec ou Montréal. Info: www.sepaq.com/sepaq-anticosti/vacances-ete

- La Sépaq offre aussi des forfaits en chalet, en camping et dans une autre auberge, la McDonald. Ce sont des options intéressantes pour les familles et les randonneurs. Les réservations se font par téléphone. 1-800-665-6527, www.sepaq.com/sepaq-anticosti/vacances-ete

- Il est possible de se rendre sur l’île par soi-même, en avion ou à bord du Bella-Desgagnés, de loger dans un gîte ou au camping municipal et de louer un véhicule. Il faut s’y prendre d’avance et bien s’organiser vu la disponibilité et les infrastructres assez limitées. Pour les détails: municipalite-anticosti.org/visiteurs/info-touristique

- Les chiens ne sont pas admis à Anticosti.

Sarah Bergeron-Ouellet

LES HUÎTRES D'ANTICOSTI

On pourra bientôt déguster les huîtres d’Anticosti! Le maire d’Anticosti, John Pineault, a créé la première ferme ostréicole de l’île avec son partenaire Jean-Charles Pietacho, chef innu d’Ekuanitshit. Située à l’Anse-aux-Fraises, la ferme Manowin devrait proposer ses premières huîtres aux visiteurs en 2022.

BIENTÔT AU PRATRIMOINE MONDIAL DE L'UNESCO?

La candidature officielle d’Anticosti au patrimoine mondial de l’UNESCO sera déposée sous peu, pour ses fossiles exceptionnels datant de 447 à 437 millions d’années (coraux, éponges, trilobites et autres invertébrés). Cette période géologique critique coïncide avec la première extinction massive du vivant sur Terre. Rien de moins!

SÉPAQ

Ce voyage a été rendu possible grâce à la Sépaq.