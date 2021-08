Un homme de 46 ans porté disparu à Montréal

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) demande l’aide de la population afin de retrouver un homme de 46 ans, porté disparu depuis vendredi soir à Montréal.

Sébastien Perreault a été vu pour la dernière fois vendredi vers 20 h 45 près de l’intersection de l’avenue du Mont-Royal et de la rue Cartier située dans l'arrondissement Plateau-Mont-Royal.

«Ses proches craignent pour sa santé et sa sécurité étant donné qu’il a tenu des propos inquiétants», a indiqué le SPVM dans un communiqué.

M. Perreault mesure 1,77 m (5 pi 10 po) et pèse 77 kg (170 lb). Il a les yeux bleus, les cheveux bruns et parle français et anglais.

Toute personne ayant de l'information permettant de le retrouver peut communiquer avec le 911, ou de façon anonyme et confidentielle avec Info-Crime Montréal au 514 393-1133.