18 mois à se ronger les ongles

Puis, il a lancé CKAC Sports qu’on a tuée pour faire place à une station de circulation et d’embouteillages, financée en grande partie par le gouvernement provincial. Juste au moment où la station devenait rentable et prenait sa grande envolée.

Puis, il s’est retrouvé président à RNC Média avec le 91,9 Sports comme bébé favori. Une conversation avec monsieur le président devenait souvent une discussion animée de sports.

Jacques Ménard avait déjà pensé à lui pour devenir président des Alouettes en 2010 et Cecchini s’était rendu à West Palm Beach rencontrer le très noctambule propriétaire Bob Wettenhall pour le petit déjeuner à 5 heures de l’après-midi.

Finalement, c’est le 3 février 2020 que la conférence de presse officialisant la présidence de Mario Cecchini à la tête des Alouettes, a été organisée.

C’était avant le 12 mars, c’était avant la COVID, c’était il y a une éternité.

UNE GRANDE DÉCEPTION

Toute la société canadienne s’est retrouvée confinée. Avec des drames épouvantables se jouant au Québec où l’incurie des gouvernements des dernières décennies a entraîné les souffrances et la mort pour des milliers d’aînés.

« Ces mois douloureux m’ont permis un apprentissage en profondeur du football, tant des Alouettes que de la Ligue canadienne. Ce fut une grande déception de devoir annuler la saison 2020. Après l’extase de devenir président en février, c’était un choc. La conférence de presse a eu lieu le 17 août. Le lendemain, le 18, c’était mon anniversaire de naissance. Je recevais des messages de félicitations et en même temps de presque condoléances pour la mort de la saison », raconte Cecchini.

Et puis, contrairement aux équipes comme le Canadien et les clubs de hockey ou de basketball qui avaient eu le temps d’engranger la majorité de leurs revenus de la saison, les Alouettes se retrouvaient avec des coffres totalement vides. Pas de télé, pas de foules, rien. Mais jamais le président sans match et sans équipe concrète n’a regretté. Bien sûr, il a eu des moments d’inquiétude. Cecchini est un homme de projets et d’action. Acheter une station de radio qui traîne de la patte, modifier la programmation, insuffler une nouvelle vie à l’entreprise, c’était son adrénaline. Là, plus rien n’allait.

Restait juste une chose à faire. Travailler, travailler et encore travailler. Couper malheureusement dans le personnel, bouleverser la vie d’employés méritants, tenter de préserver les alliances avec les partenaires et les commanditaires. Un travail ingrat, mais nécessaire.

Y avait même pas l’ombre d’un tout petit vaccin.

PRENDRE SA VRAIE PLACE

L’année 2021 a été marquée par l’impatience. Les Santés publiques toujours tatillonnes et embourbées avaient des exigences complexes. On progressait cependant dans l’étude des différents protocoles : « Mais je dirais qu’en mai, quand l’Ontario s’est mis à planter, j’ai eu froid dans le dos. C’était vraiment inquiétant. Heureusement, avec le vaccin, les choses se sont rapidement améliorées », confie Cecchini.

Et là, il y a tellement de choses à faire. La moitié du travail est d’établir et appliquer les protocoles imposés par la Santé publique. Celle de Montréal, celle de Québec et celle du Canada. Vous avez une idée de ce que trois épaisseurs de bureaucratie peuvent exiger.

Et puis, fallait rebâtir l’équipe. Avec des joueurs canadiens... québécois. Tellement que certains journalistes anglophones ont crié au loup.

Ces joueurs, cette équipe et tous ces partenariats sauvés et enrichis par Cecchini et son équipe devront permettre aux Alouettes de se tailler une belle place dans les médias québécois.

Le Canadien, qui contrôle ses réseaux de télévision et de radio et qui intimide la presse écrite, est assuré de la part du lion. Mais les Alouettes pourraient devancer les anciens Impacts embourbés dans un changement d’identité difficile à vendre aux médias et aux fans.

Même si la Major League Soccer (MLS) est plus prestigieuse que la Ligue canadienne de football.

Mario Cecchini ne voit pas les choses de cette façon : « Notre compétition est beaucoup plus vaste que l’Impact... ou le CF Montréal. C’est le dollar-loisir que nous devons aller chercher. La famille qui hésite entre une visite au zoo de Granby et un match des Alouettes est la famille que nous voulons. En lui offrant une bonne équipe et une expérience formidable au stade Percival-Molson. C’est un stade presque centenaire qui offre Montréal et la montagne aux amateurs. C’est la vraie place qu’il faut occuper », explique le président.

Il ajoute : « Non seulement il ne faut pas craindre le succès des autres, il faut l’espérer. Dans les années 1970 et 80, le Canadien gagnait la coupe Stanley et remplissait le Forum, les Expos faisaient bondir le Stade olympique et les Alouettes mettaient 50 000 personnes dans le stade. Même le Manic au soccer est arrivé à remplir le stade. Le succès attire le succès. Business brings business. »

LA CULTURE... ET LE SPORT

Cecchini a beaucoup œuvré dans la « kulture » dans ses nombreuses années de radio. Sa nouvelle vie dans le sport l’a convaincu que le mariage entre le sport et la culture permet une vie sociale plus riche : « Le sport fait partie de la culture d’un peuple. Ses racines sont profondes et les deux univers se rejoignent. Juste à penser à tous ces grands films sur le hockey, sur la boxe ou sur le football. J’aimerais rencontrer la ministre de la Culture pour partager mon point de vue », dit-il.

Il y a tellement à faire et la COVID impose tellement d’efforts...

DOM PÉRIGNON... SANS ALCOOL

Cette pandémie aura tout perturbé. Tôt dans la semaine, Mario Cecchini a pesé et soupesé la décision. Se rendre à Edmonton pour assister à ce premier match des Alouettes ou rester à la maison pour s’installer devant son téléviseur avec sa femme Danielle.

Pour se rendre en Alberta, il devait voyager sur un vol différent. Il ne pouvait embarquer dans le même avion que les joueurs parce que ses rencontres avec des commanditaires le forçaient à sortir de la bulle des Alouettes. Je sais, je sais, c’est fou de même.

Et rendu à Edmonton, toujours à cause du protocole anti-COVID, Mario Cecchini n’avait pas le droit de se rendre dans le vestiaire des joueurs.

Alors que s’il décidait de sacrifier ce premier voyage avec l’équipe pour continuer à travailler à Montréal, Calgary serait une meilleure option la semaine prochaine.

Après 18 mois de déceptions, d’inquiétudes et parfois de doutes, fallait encore prendre une décision difficile. Mardi matin, lors de l’entrevue, il a donc décidé de rester à la maison. Mais avec un goût passionné de célébrer cette victoire qu’est le match. Juste le match. Juste se dire que les Alouettes, enfin, jouent un match dans la Ligue canadienne de football.

Mario Cecchini est un homme de goût. Regarder pareil match, ça demandait un drink digne de ce nom : « Ça mérite un verre de Dom Pérignon. Frais, parfait. Faut juste trouver un Dom Pérignon... sans alcool ! » affirme Cecchini.

C’était le matin.

Puis, le président s’est rendu à l’exercice de son équipe. Les gars parlaient avec fébrilité de ce premier match à Edmonton. Ça s’est mis à tourner dans sa tête. En boucle. Saint-Lambert avec Danielle ou Edmonton avec les gars ? En fin de journée, Cecchini me rappelait : « Je suis allé voir les gars pratiquer. Le feeling. Je me suis dit que je commettrais une erreur en ratant ce match. Que je le regretterais toute ma vie. Fait que... je vais me rendre à Edmonton. Faut que je sois là », a-t-il confessé.

-Pis le Dom Pérignon sans alcool ?

-Va être meilleur quand je vais revenir...