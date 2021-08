Agression armée au parc Émilie-Gamelin

Un homme a été agressé par une femme sur la Place Émilie-Gamelin à Montréal, dimanche.

Selon les premières informations, un conflit aurait dégénéré entre un homme de 46 ans et une femme de 21 ans. Cette dernière se serait ensuite emparée d’un objet coupant avant de le blesser au haut du corps.

L’homme été transporté dans un centre hospitalier pour soigner des blessures qui ne mettent pas sa vie en danger.

«La victime est très peu coopérative avec les policiers», a indiqué l’agente Caroline Chèvrefils, porte-parole du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

De son côté, la suspecte s’est enfuie avant l’arrivée des policiers et n’a toujours pas été arrêtée, a ajouté la porte-parole, en fin d’après-midi dimanche.

Un périmètre de sécurité a été érigé et des enquêteurs tentent d’élucider les causes et circonstances de l’événement.