Correspondances d’Eastman: convoquer l’esprit des lieux

Pour sa 19e édition, le festival Les Correspondances d’Eastman emprunte des sentiers moins fréquentés.

Aux trois parcours littéraires proposés aux visiteurs depuis le 5 août et jusqu’au 26 septembre, celui consacré aux sens s’accompagne de capsules vidéo téléchargeables qui permettent aux visiteurs de s’imprégner de l’esprit des lieux, tout en limitant les contacts étant donnée la situation sanitaire actuelle.

Pour plus de plaisir encore, les capsules sont aussi disponibles en ligne (lescorrespondances.ca) afin de permettre à un plus large public d’y avoir accès.

L’équipe des Correspondances d’Eastman propose la découverte de quelques-unes des beautés des Cantons de l’Est où les mots d’auteurs se mêlent à nos sens pour en exacerber les sensations. Sur une centaine de kilomètres autour d’Eastman, les mots d’Anne Hébert interpellent notre vue et nous font visiter l’univers de la maison historique Merry, à Magog. Au Mont-Orford, ce sont ceux de Gabrielle Roy qui sollicitent notre intuition dans notre exploration de ce joyau du patrimoine naturel québécois alors la poésie d’Émile Nelligan nous fait tendre l’oreille pour chaque note qui résonne à Orford en musique.

PHOTO COURTOISIE

«Ce sont des parcours qui nous font entrer dans l’univers de plusieurs auteurs, dont Anne Hébert, Perrine Leblanc, Dominique Fortier, Catherine Mavrikakis... », raconte l’actrice Maude Guérin, porte-parole de l’événement en compagnie de l’auteur et metteur en scène, Christian Vézina.

Tous deux participent à notre découverte de ces lieux et de leur esprit dans des vidéos de quatre à six minutes où ils s'imprègnent de chacun des endroits avant de nous livrer les mots d’auteurs d’ici. «Les capsules qu’on a faites avec Christian, ce sont des extraits de plusieurs textes. C’est moi qui lis les extraits et Christian, lui, improvise un peu sur le thème de chaque sens», nous explique Maude Guérin, manifestement ravie du résultat.

PHOTO COURTOISIE

Au parcours des sens, les Correspondances nous invitent aussi à celui des couleurs où l’univers de Dominique Fortier, d’Audrey Wilhelmy, de Mélissa Grégoire et de Natasha Kanapé Fontaine se confondent avec le rouge, le blanc, le jaune et le noir. «Ça fait appel à l’imaginaire et ça donne le goût de lire, comme le but visé par les Correspondances», dit l’actrice.

PHOTO COURTOISIE

La littérature jeunesse et les amateurs de grandes rencontres trouvent de nouveau leur place dans l’édition de cette année. L’auteur à succès de la série «Amos d’Aragon», Brian Perro, s’entretiendra avec les jeunes lecteurs alors que des auteurs discuteront de littérature devant public. Robert Lalonde et Yvon Rivard, Joséphine Bacon et Michel Jean de même que Simon Boulerice et Francine Ruel, entre autres, partageront leur expérience avec les mots.

«C’est une forme qui n’est pas complètement comme d’habitude, observe Maude Guérin, mais qui va quand même donner le goût aux gens de lire et de découvrir des auteurs.»