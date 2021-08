COVID-19 : l’Iran enregistre plus de 600 morts en 24 heures, une première

Plus de 600 décès dus à la COVID-19 ont été recensés pour la première fois en Iran au cours des dernières 24 heures, ont indiqué dimanche les autorités, un record coïncidant avec l’imposition de nouvelles restrictions pour enrayer l’épidémie dans le pays.

Les 620 nouveaux décès et 36 736 nouvelles contaminations enregistrées portent à 97 828 le nombre total de décès depuis le début de la pandémie et à 4 425 821 le nombre de cas, selon les chiffres du ministère de la Santé.

L’Iran est le pays le plus touché par la pandémie au Proche et au Moyen-Orient. De l’aveu même des autorités, les bilans officiels sont largement sous-évalués.

Depuis juin, Téhéran fait face à une importante hausse des infections, les autorités évoquant une « cinquième vague » causée par le variant Delta. Et les bilans s’alourdissent depuis le début du mois d’août.

Les autorités ont décidé la fermeture des administrations, des banques et des commerces non essentiels sur l’ensemble du territoire à partir de lundi et jusqu’au samedi 21 août inclus.

La circulation en voiture entre les provinces est également interdite dès dimanche et jusqu’au 27 août.

Le pays, qui n’a jamais totalement confiné ses 83 millions d’habitants, avait déjà mis en place des mesures partielles telles que des interdictions temporaires de voyager et la fermeture des commerces.

Pris à la gorge financièrement par les sanctions américaines rétablies à son encontre depuis 2018, l’Iran dit peiner à importer des vaccins bien qu’il tente d’accélérer sa campagne d’inoculation.

Plus de 15 millions de personnes ont reçu une première dose, mais quatre millions seulement en ont reçu deux, a indiqué dimanche le ministère. Il s’agit principalement des vaccins Spoutnik V, Sinopharm, Covaxin et AstraZeneca.

Les autorités ont aussi approuvé l’utilisation d’urgence de deux vaccins de production locale, notamment le COViran Barekat, disponible en quantité restreinte.