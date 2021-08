Disparition d'une ado de 17 ans à Québec

Le Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) est à la recherche d’une adolescente de 17 ans vue pour la dernière fois dans la nuit de samedi à dimanche.

Jade Héroux a été aperçue vers minuit dimanche pour la dernière fois, dans le Vieux-Québec, au mur des anciens combattants. Le SPAL a raison de craindre pour sa santé et sécurité.

La jeune femme a la peau blanche, les cheveux et les yeux bruns et un tatouage sur le bras gauche indiquant «Reste Forte». Elle mesure 1,63 mètre (5 pieds 4 pouces) et pèse environ 150 livres.

Au moment de sa disparition, elle portait un chandail à capuchon rose et un pantalon de style yoga noir. Elle avait également un sac à dos rose.

Elle s’exprime en français

Le SPAL sollicite l’aide du public afin de retrouver la jeune femme. Toute personne apercevant Mme Héroux est priée de contacter le 9-1-1.