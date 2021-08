E-Prix de Berlin: Nyck de Vries sacré champion

The final podium of 2021!@NatoNorman WINS in Berlin for @VenturiFE 👏@oliverrowland1 and @svandoorne join him on the podium ⚡️



🇩🇪 2021 @BMWi #BerlinEPrix | @Niobium_Nb pic.twitter.com/lgwTkY9AJB