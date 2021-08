En mode lecture: humour et bons sentiments

Pour se changer les idées sans avoir à se casser trop trop la tête, le nouveau Virginie Grimaldi est parfait !

C’est vrai, ce n’est pas tout à fait le genre de roman qu’on a l’habitude de lire et de chroniquer ici. Mais ce faisant, ça nous a rapidement permis de comprendre pourquoi Virginie Grimaldi était devenue l’une des romancières françaises contemporaines les plus lues. À peine quelques phrases et paf ! la magie opère : on sourit et on en veut plus. Du coup, pour terminer les vacances en beauté, difficile de demander mieux !

Alors, place à Juliane et à son père Jean, qui a toujours été différent des autres papas. Et par différent, on sous-entend carrément excentrique. Comme le dit si bien Juliane, il « n’est pas le cheveu sur la soupe, il est la touffe entière » ! Ça fait d’ailleurs des mois qu’elle ne l’a pas vu, et elle ne s’en porte pas plus mal.

Faire face au déclin

Le « mais » ? Un incendie a détruit la maison de Jean — le classique, une cigarette mal éteinte —, et, bien sûr, c’est chez sa fille Juliane qu’il va finir par aller s’installer le temps de s’organiser. Et même s’il a maintenant 67 ans bien sonnés, Jean est resté fidèle à lui-même : quoi qu’il dise ou quoi qu’il fasse, il continue à être aussi farfelu ! Ce qui fera d’ailleurs le bonheur de Charlie, son petit-fils.

Pourtant, quelque chose a changé. Rien de très évident, mais au fils des jours, Juliane va comprendre que si elle veut se rapprocher de son père, il va peut-être falloir qu’elle se dépêche...

Une histoire qui se lit sans effort et qui nous rappelle à quel point chaque petit moment de bonheur est précieux.

À LIRE AUSSI CETTE SEMAINE

La lune du chasseur

Photo courtoisie

Un livre à mi-chemin entre le recueil de nouvelles et le roman. Car si le livre se compose de sept récits, tous se déroulent dans la même région (la péninsule supérieure du Michigan) et tous mettent en scène Will Treadwell, le proprio d’un pub du coin essentiellement fréquenté par des chasseurs. Mais en réalité, le principal point en commun de toutes ces histoires est de vraiment réussir à nous marquer.

L’ami imaginaire

Photo courtoisie

Mill Grove aurait dû être une petite ville de Pennsylvanie tout à fait sûre. En clair, le genre d’endroit où il ne se passe jamais rien. Pourtant, c’est bien là que le jeune Christopher va mystérieusement disparaître. Puis réapparaître quelques jours plus tard sans être tout à fait le même... Mêlant fantastique et horreur, une histoire qui fait réellement froid dans le dos !

Le Petit Robert de la langue française 2022

Photo courtoisie

L’un de nos plus grands plaisirs de la rentrée a toujours été de découvrir les nouveaux mots du Petit Robert, l’outil par excellence de tous ceux qui travaillent avec la langue française. Parmi ses 300 000 définitions, on trouvera ainsi cette année plusieurs mots liés à la crise sanitaire (comme covid, déconfinement, distanciel ou vaccinodrome), mais aussi plein d’autres qui ne demandent qu’à être adoptés : héroïser, mythonner (mentir), silencier (réduire au silence) et même vlimeux !

Apéros et buffets vegan

Photo courtoisie

Avant de mettre la main sur ce livre de recettes, on ne connaissait pas du tout le verbe « véganiser ». Mais tel que ce livre l’explique, il est en fait assez simple de véganiser quantité de petites bouchées. Que ce soit pour accompagner l’apéro ou préparer un buffet, on pourra ainsi servir bretzels, bébés tacos aux aubergines confites, rouleaux de printemps, bébés burgers au tofu katsu, tartare d’algues ou terrine de campagne. À essayer !

FRISSONS GARANTIS

1794

Photo courtoisie

En 2019, il y a d’abord eu 1793. Un superbe suspense historique nous entraînant dans les plus immondes recoins de Stockholm à la suite de Jean Michael Cardell, un vétéran de la guerre russo-suédoise qui, après avoir perdu un bras, a dû rejoindre le corps des invalides de la garde séparée... et se coltiner les plus viles besognes (comme repêcher des bouts de cadavre dans les eaux usées de la ville !)

Nous voilà donc maintenant en 1794 et depuis l’assassinat du roi Gustav III, qui a eu lieu deux ans plus tôt, on ne peut pas dire que les choses se sont beaucoup arrangées, en Suède.

Une toute nouvelle enquête

C’est dans ce climat de violence et d’incertitude qu’Erik Tre Rosor, le fils cadet d’un riche propriétaire terrien, tombera follement amoureux de Linnea Charlotta Colling, la plus jeune des filles d’un paysan louant les terres de son rigide paternel. Lequel s’opposera si vivement à cette union qu’il préférera se séparer d’Erik et l’envoyer dans les Antilles, sur l’île de Saint-Barthélemy.

Mais tout est bien qui finit bien ? Pas du tout. Les services de Jean Michael Cardell seront d’ailleurs retenus pour enquêter sur une affaire de meurtre assez sordide à laquelle l’un des membres de la famille Tre Rosor sera lié. Vivement le troisième et dernier opus de cette série !