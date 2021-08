Entretien avec La Presse : version intégrale

J’ai accordé à Jérémie McEwen un entretien dans le cadre de sa série sur les essayistes québécois. On le retrouvera ici. Je le remercie pour ses bons mots à mon endroit. Je lui suis très reconnaissant d’accorder une si belle place à Jean Roy, un philosophe québécois qui a beaucoup compté pour moi, devenu assez rapidement dans ma jeune vingtaine un ami, et qui l’est encore. Et je me permets, comme à mon habitude, de reproduire sur mon blogue la version intégrale, avec les questions et les réponses.

Vous parlez du pluralisme nécessaire en conclusion de L'empire, mais du même souffle vous dites qu'il faut en quelque sorte «tirer la couverte» vers la droite puisque le paradigme médiatique progressiste doit prendre fin. Est-ce que cette idée s'applique encore au Québec? Le virage à droite, médiatique et politique, n'est-il pas en grande partie accompli, justement à votre suite? (JdM, Le Devoir, CAQ, PQ).

Vous connaissez peut-être ma boutade : la gauche a été si longtemps hégémonique qu’il lui suffit d’être contestée pour se croire assiégée, et la droite a été si longtemps dominée qu’il lui suffit d’être entendue pour se croire dominante. Cela dit, je ne plaquerais pas aussi facilement que vous ne le proposez sur la société québécoise le clivage gauche-droite, qui déforme notre réalité davantage qu’il ne l’explique. Je considère que le consensus progressiste doit prendre fin, pas que le camp progressiste doit disparaître de l’espace public. Et je ne considère pas que le Québec soit une société «de droite», même s’il y a une vraie fracture entre le progressisme ostentatoire de nos élites culturelles et intellectuelles et ce qu’on pourrait appeler le conservatisme spontané d’une majorité de la population. Voyez par exemple la pression médiatique extrême pour pousser la classe politique à se convertir à la théorie du racisme systémique. Voyez le soupçon de racisme que l’on jette sur tous ceux qui questionnent nos seuils d’immigration. Voyez la progression dans l’université comme dans l’administration de la supposée écriture «inclusive». Cela dit, on entend effectivement dans l’espace public quelques intellectuels et chroniqueurs qui tranchent avec le progressisme dominant dans le milieu médiatique, et cela choque certains de nos progressistes autoproclamés qui ne sont pas loin de réclamer un monopole sur l’interprétation des événements, et qui font tout pour leur coller les étiquettes les plus infamantes.

Quelle différence faites-vous entre l'écriture d'essais et l'écriture de chroniques? David Goudreault m'avait dit en entrevue qu'il était déçu quand n l'arrêtait dans la rue pour dire «j'aime ce que vous faites!», pour se faire parler d'un truc à la radio et non d'un livre. Vous partagez cela?

Je tiens à chacune des parties de mon travail, et je ne pourrais sacrifier aucune d’entre elles. Dans mes livres, je poursuis un travail de fond pour décrypter l’esprit de notre temps, sous le signe de la philosophie politique et de la sociologie politique. Dans ma chronique, je pense à chaud l’actualité, en cherchant à voir les tendances de fond qui la traversent, et en cherchant, dans la mesure de mes moyens, à faire valoir certaines idées qui me semblent fondamentales, comme l’indépendance du Québec, la défense de l’identité québécoise, la critique du multiculturalisme, la défense de la liberté d’expression, le plaidoyer pour les humanités et la culture historique et littéraire, et les autres obsessions que vous me connaissez probablement. Mes chroniques me donnent le privilège d’être lu par le grand nombre. Et c’est un privilège immense, immense. Je ne suis jamais déçu qu’on s’intéresse à cette partie de mon travail. Je ne le dis pas pour faire le paon, mais chaque jour, on m’arrête dans la rue pour me dire de ne pas abandonner la lutte, de continuer malgré les insultes et la campagne de diffamation permanente que certains peuvent mener contre moi et les quelques autres figures publiques associées à mon «camp». J’ai le sentiment, dans notre espace public, d’incarner avec quelques autres, un courant de pensée essentiel, de lui permettre de s’exprimer dans ses propres mots, de ne plus être silencieux : je le redis, c’est un privilège.

Le conservatisme / droitisme ne défend-il pas dans une certaine mesure l'idée de progrès, dans l'idée de retour aux sources? Genre de progrès dans le renouvellement de l'idéal? Évacuer complètement l'idée de progrès est-il possible?

D’abord, je ne confondrais pas le conservatisme et ce que vous appelez le «droitisme». Mais je ne voudrais jamais évacuer complètement l’idée de progrès, elle me semble essentielle. Je refuse simplement de la sacraliser. Je tiens au progrès des sciences et des techniques. Je suis aussi fasciné et même émerveillé par les progrès de la lutte contre le cancer et contre tant d’autres maladies. Je pourrais vous donner bien d’autres exemples. Quant au «progrès» appliqué aux choses de la cité, il doit s’accompagner de certaines nuances : à tout le moins, il faut savoir comment nous le définissons. Je ne tiens pas pour un progrès la judiciarisation du politique, ou la disqualification de mémoire de la civilisation occidentale. Je me réjouis évidemment de la libéralisation des mœurs, même si le politiquement correct m’exaspère. Je tiens aussi à rappeler que le progrès doit se conjuguer avec la continuité historique : un peuple qui s’enferme dans l’immobilisme se muséifie, il dépérit, mais un peuple qui se perd dans un mouvement perpétuel risque de se dissoudre et de ne plus être capable de s’ancrer dans ce qu’on pourrait appeler ses constances existentielles. Le Québec, aujourd’hui, doit assumer sa longue histoire, qui est celle d’un peuple s’entêtant dans l’existence, et refusant de mourir, tout en répondant pleinement aux exigences de notre époque, qui sont à bien des égards inédites. Cela dit, pour vous donner raison, je me permettrai de citer de mémoire Chesterton, qui disait que tous les grands projets de l’avenir reposaient sur les idéaux inaccomplis et redécouverts enfouis dans le passé. Nous portons au cœur de notre histoire l’idéal d’un pays où nous serons pleinement maîtres chez nous, un pays sur de lui, pour lequel ont combattu des hommes et des femmes à chaque génération depuis très longtemps. Aujourd’hui, cet idéal n’est pas à la mode, mais ceux qui ont une longue mémoire et qui ne capitulent pas devant l’esprit de l’époque lui permettront de refleurir et de s’accomplir.

Pourquoi préférez-vous répondre par écrit à mes questions?

D’abord parce que nous sommes toujours plus précis à l’écrit. Ensuite parce que je suis en vacances, et que je me suis juré de ne pas trop travailler pendant la journée et de répondre aux entrevues seulement au gré de mon inspiration, quand le temps me le permet. Par exemple, ce soir, à 23h. Je n’aurais pas voulu vous imposer mon horaire.

Si le Québec est au croisement de la France et de l'Amérique, qu'y a-t-il de souhaitable, dans notre américanité, pour vous?

Un certain pragmatisme. Un certain sens spontané de l’égalité, aussi. Nous ne sommes pas une société très hiérarchisée, et à bien des égards, nous pouvons nous en réjouir.

Je pense à Fabrice Luchini qui disait qu'être de gauche est épuisant. Est-ce qu'être de droite est facile? Vous le suivez dans sa boutade, ou pas?

La boutade de Luchini est drôle mais incomplète. Ce qui est épuisant dans le fait d’être à gauche, c’est de devoir toujours se conformer aux nouvelles exigences de la respectabilité idéologique du progressisme mondain. Car il ne suffit pas d’être à gauche. Il faut le demeurer et envoyer des signes de progressisme ostentatoire dans l’espace public, même si en privé, l’intellectuel de gauche qui tient à rester de gauche confessera souvent des pensées bien différentes – je le dis à la blague mais je suis un peu le confesseur des mauvaises pensées de quelques intellectuels et commentateurs progressistes au Québec ! et cela va bien au-delà de nos milieux : combien de fois des hommes et des femmes qui n’ont rien de réactionnaires me disent qu’ils pratiquent aujourd’hui l’autocensure, et cela, de plus en plus. Cela dit, si vous tenez à tout prix à utiliser cette catégorie, être de droite, c’est être suspect, c’est voir sa philosophie décomposée en une série de phobies, se faire accuser d’exciter la part mauvaise de l’humanité, de dissimuler derrière ses idées des privilèges injustes. Je ne vois pas ce qu’il y a de facile avec cela, et encore moins dans l’université. Mais bon, vous l’aurez compris, je pense que nous aurions avantage à nous affranchir du clivage gauche-droite. Je ne suis pas opposé, par exemple, à la social-démocratie et me sens profondément étranger à la mouvance néolibérale. Je crois à l’école publique et à une conception exigeante de la culture classique dans la formation générale. Et je pourrais multiplier les exemples. N’y verront un paradoxe que ceux qui tiennent à tout prix à nous enfermer dans le clivage gauche-droite.

Qui sont les penseurs de droite à lire au Québec à part vous? Quel est le livre québécois le plus important des 5 dernières années dans votre bibliothèque?

Penseur de droite? Je ne pense pas dans de telles catégories, pardonnez-moi de vous le redire. Un grand penseur est un grand penseur, qu’il soit de gauche ou de droite m’importe peu. Vous noterez aussi que ceux qu’on classe à droite réclament rarement cette étiquette : on leur assigne cette place dans le monde des idées mais ils ne la réclament pas. «Penseur de droite»? Penseur tout court, si je puis me permettre. Mais bon, une fois cela dit, pour répondre à votre question, Voir le monde avec un chapeau, de Carl Bergeron, est certainement le livre le plus important paru au Québec depuis cinq ans. Ou encore la biographie de Lionel Groulx par Charles-Philippe Courtois. Me permettez-vous d’ajouter un film? J’ai grandement apprécié le film Nation, de Carl Leblanc – il faut dire que je suis très admiratif de l’œuvre de ce cinéaste, de ce brillant documentariste.

Que garder de bon, des années 1960? C'est une blague, mais en même temps plus ou moins : la nostalgie doit-elle sauter par-dessus les 60 dernières années pour se rendre aux années 1950?

Ah mais vous me lisez bien mal ! S’il faut me prêter une nostalgie, c’est bien celle des années 1960, puis des années 1990, bien davantage que des années 1950 – celles-là, je me contente de ne pas vouloir les renier et de ne pas les écraser sous le mythe de la Grande noirceur. J’aime le Québec des années 1960, qui renoue avec l’idée d’indépendance, qui croit au collectif, qui croit à l’État, qui mise sur notre affirmation nationale, qui se recrée culturellement en puisant dans son histoire et ses légendes, qui chante la fierté québécoise. Je l’aime beaucoup. C’est le Québec de Lesage, de Johnson, de Lévesque, de Parizeau, de Laurin c’est un peuple qui se lève. Et j’aime le Québec des années 1990 : c’est le Québec de la maturité advenue, celui qui a réussi à placer le français au cœur de sa vie collective, une société généreuse, émancipée, qui semble sur la voie de l’indépendance tranquille, qui aurait dû devenir un pays, qui était censé le devenir. Je suis inconsolable de notre référendum perdu. Inconsolable. Et nous payons le prix chaque année un peu plus le prix de la défaite. La grande cause de ma vie, ce n’est pas la «droite», c’est l’indépendance du Québec.

Je me permets cette relance pour préciser : que garder des radical sixties? La musique? Les livres? La nostalgie boomer porte sur ça, mais votre nostalgie semble être ailleurs. Vos exemples favoris de grands hommes, Churchill et de Gaulle, que vous reprenez souvent, sont parlants non?

Ah! J’avais mal compris votre question. Oui, assurément, la musique, celle du Québec comme celle d’ailleurs. L’importance de la vie de l’esprit dans la cité et la grande époque des sciences humaines. Une certaine désinvolture aussi. Un «esprit de liberté», si je puis me permettre cette formule, que je ne reprendrais pas pour parler des années 1970. Mais bon, vous me permettrez d’avoir ma propre nostalgie de ces années et de ne pas emprunter celle des «boomers». À chacun ses années 1960, il faut croire. Pour ce qui est de mes grands «grands hommes favoris», si je parle souvent d’eux, c’est qu’ils ont incarné la résistance au totalitarisme, et ont su tenir tête à ce qui se présentait alors comme le sens de l’Histoire, auquel il était apparemment vain de résister. Si j’y reviens sans cesse, c’est que je ne cesse de méditer leur exemple et sur les conditions de la résistance au totalitarisme.

Le moralisme diversitaire appelle à un monde lisse : je suis d'accord, quand il exagère, mais le fait-il toujours? Vous défendez tout de même la diversité, en conclusion du livre, non?

Le mot diversité signifie une chose et son contraire aujourd’hui. Je distingue l’idéologie diversitaire, qui est fondée sur la déconstruction de la civilisation occidentale et de ses références historiques et culturelles (et qui entraine aujourd’hui une pesante homogénéité idéologique), et la diversité des idées, qui témoignent de la diversité inévitable et fructueuse des visions du monde au cœur de la cité, qui s’ancrent dans la complexité et les contradictions de l’âme humaine, qu’il ne faut jamais mutiler. Le progressisme et le conservatisme sont également nécessaires dans la cité, même si je penche du deuxième côté. Il en est de même pour le cosmopolitisme et l’enracinement. Je crois aussi à la diversité des nations, des peuples, des cultures. Mais pour cela, il faut justement que chaque peuple soit maître chez lui, qu’il n’y soit pas considéré comme une communauté folklorique parmi d’autres appelé à se dissoudre sous la pression du régime diversitaire. C’est d’ailleurs à partir de là qu’il peut faire preuve d’une grande hospitalité à l’endroit de ceux qui le rejoignent. Mais si nos peuples deviennent simplement des populations mondialisées interchangeables, nos pays se transformeront tous, à la fin, en provinces de l’empire américain. J’y verrais un triste destin.

Pourquoi est-ce que ça prend des chefs/leaders/hommes d'exception? La gauche comme la droite ne traînent-ils pas ce vieil idéal?

Parce que ce sont les grandes individualités qui font l’histoire dans les moments décisifs. Si Churchill n’avait pas dirigé la Grande-Bretagne à partir de 1940, cette dernière aurait probablement cherché une paix négociée avec l’Allemagne nazie, plutôt que de la combattre avec un acharnement admirable. Si de Gaulle n’avait pas incarné l’honneur de sa patrie en 1940, la France serait sortie humiliée et vaincue de la deuxième guerre, et s’il n’était pas parvenu au pouvoir en 1958, la France aurait bien pu basculer dans la guerre civile. Il a plutôt mené une œuvre de reconstruction nationale. Et chez nous, si Robert Bourassa n’avait pas gouverné le Québec au début des années 1990, le Québec serait probablement un pays indépendant. Pour affronter l’histoire, qui redevient tragique, d’ailleurs, il faut des figures fortes, des caractères trempés, des hommes et des femmes qui ne se contentent pas d’une vision gestionnaire de la société, qui comprennent les passions qui remuent l’âme humaine, et qui sont capables de trancher dans le brouillard des circonstances.

Que doit votre pensée à Jean Roy?

Vous me faites plaisir en me posant cette question! D’abord, la confirmation par un homme que j’admirais et que j’admire toujours de la légitimité de ma démarche intellectuelle. Jean Roy refusait de réduire la philosophie politique à une entreprise de spéculation théorique et désincarnée sur la société idéale. À une époque où le rawlsisme s’imposait partout, en asséchant la philosophie politique, et me semblait intellectuellement stérile, Jean Roy nous invitait plutôt à l’investir au cœur de l’histoire. Il offrait, dans ses cours et séminaires, un espace de réflexion en décalage avec la nouvelle orthodoxie académique. J’ajouterais, pour continuer à répondre à votre question, le caractère central de la question de l’utopie pour penser les pathologies de la modernité, et l’importance accordée à la question du totalitarisme, qui me semble toujours actuelle, hélas. Ajoutons une question de méthode: l’importance de toujours revenir aux grands textes, de ne jamais cesser de les interroger, de les fouiller. Me permettez-vous d’ajouter qu’en 2015, j’ai réalisé avec lui une série d’entretiens parus ensuite sur le site de la revue Argument? Vous les trouverez ici.